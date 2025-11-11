ECB Raporu ortaya koydu! 'Çin'in ucuz ihracatının ana nedeni zayıf iç talep'

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yayımladığı son çalışmaya göre, Çin'in düşük fiyatlı ürünlerini Avrupa pazarlarına yönlendirmesinin temel nedeni ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri değil, ülke içindeki zayıf talep.

Raporda, ABD tarifelerinin Pekin'i elindeki fazla ürünleri ihraç edebileceği yeni pazarlar aramaya ittiği, ancak esas etkinin Çin'in iç talebindeki yavaşlamadan kaynaklandığı vurgulandı. Bu durum, Avrupa Birliği üzerinde Çin'den artan ithalat karşısında önlem alma baskısını da artırıyor.

ECB'nin Ekonomik Bülten'inde yer alan değerlendirmede, "Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında tırmanan ticaret gerilimleri Çin ihracatının Avrupa'ya daha fazla yönlendirilmesiyle sonuçlanabilir. Ancak Çin'in AB'ye ihracatındaki artış, son gerilimlerin öncesine dayanıyor ve bunun yerine Çin'deki iç talebin zayıflamasının başlangıcıyla aynı zamana denk geliyor" ifadesi kullanıldı.

"Bu eğilim 2021 yılına kadar uzanıyor"

ECB, bu eğilimin 2021 yılına kadar uzandığını belirtiyor. O dönemde Çin'de konut sektöründeki daralma, iç talebi baskılarken ithalata duyarlı konut yatırımlarını da olumsuz etkiledi. Aynı dönemde büyümeyi desteklemek amacıyla artırılan devlet öncülüğündeki imalat yatırımları, piyasalarda fazla kapasite yaratarak şirketler arasında fiyat rekabetini kızıştırdı.

Bankaya göre bu durum, Çinli üreticileri satışlarını yurt dışı pazarlara yönlendirmeye zorladı. Raporun devamında, "Yurtdışında genişlemek için firmaların rekabet gücü kazanması gerekir. Bunu genellikle kısa vadeli marjinal maliyetleri ve fiyatları düşürerek veya daha dar kar marjlarını kabul ederek ve bazı durumlarda zararlara bile katlanarak yaparlar" denildi.