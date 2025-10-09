Avrupa Merkez Bankası faiz indirir mi, ne zaman indirecek? ECB tutanaklarında ne yayımlandı? ECB tutanaklarındaki mesaj ne?

ECB Yönetim Konseyinin Frankfurt'ta 10-11 Eylül 2025'te yapılan para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklar, Yönetim Konseyi üyelerinin mevcut faiz oranının korunmasının, ABD tarifelerinin, devam eden belirsizliklerin ve diğer risk faktörlerinin etkisini değerlendirmek için daha fazla zaman sağladığını değerlendirdiklerini gösterdi.

Tutanaklarda, "Bu belirsizlik, faiz oranlarının sabit tutulmasını da haklı çıkarabilir. Özellikle mevcut durumun bir noktada önemli ölçüde değişmesi muhtemel, ancak şu anda ne zaman ve hangi yönde olacağını bilmek zor." ifadesine yer verildi.

Tarifeler, güçlü avro ve rekabet, büyümeyi baskılıyor

Son ticaret anlaşmalarının küresel ticarette belirsizliği biraz azalttığı belirtilen tutanaklarda, daha yüksek tarifelerin, daha güçlü bir avronun ve artan ithalat rekabetinin yılın geri kalanında büyümeye engel teşkil etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Para politikası toplantısı tutanaklarında, "Bu bağlamda, Yönetim Konseyi enflasyon görünümü ve ekonomik faaliyetlere yönelik risklerdeki gelişmeleri izlemeye devam etmelidir." değerlendirmesine yer verildi.

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faiz oranını Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faiz oranı şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

ECB'nin 30 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı, yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın, bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2'ye yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.