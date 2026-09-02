ECB üç yıl sonra düğmeye basmıştı: İkinci faiz artışı kapıda

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Avrupa'da enerji şokunun enflasyonu yeniden yukarı taşıması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül toplantısında bir kez daha faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Şubat sonunda Orta Doğu'da savaşın başlamasının ardından faizlere hemen müdahale etmeyen ECB, 11 Haziran'da üç yıl aradan sonra ilk faiz artırımına gitmiş ve mevduat faizini yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarmıştı.

Savaşın devam etmesi ve enflasyonun temmuzdaki yüzde 2,9 seviyesinden ağustosta yüzde 3,3'e yükselmesiyle birlikte piyasaların beklentisi de değişti. Mevcut fiyatlamalar, ECB'nin 10 Eylül'deki toplantısında faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 2,50'ye çıkarabileceğine işaret ediyor.

Enflasyondaki artışın yüzde 90'ı enerjiden

ECB'nin değerlendirmesine göre mevcut enflasyon dalgasını geçmişte yaşanan artışlardan ayıran en önemli nokta, enerji arzındaki bozulmanın çok daha belirleyici olması. Ocak-Mayıs 2026 döneminde enerji enflasyonundaki artışın yüzde 90'ının olumsuz enerji arzı faktörlerinden kaynaklandığı hesaplandı. Para ve maliye politikalarının ise bu dönemde enerji enflasyonu üzerinde sınırlı bir aşağı yönlü etkisi oldu.

ECB ekonomistleri, Orta Doğu'daki savaş ve ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ortaya çıkan mevcut şokun 2021-2022 döneminden önemli ölçüde farklı olduğuna dikkat çekti.

ECB neden bu kez daha temkinli?

Enflasyonun kaynağındaki bu farklılık, ECB'nin faiz politikasına da yansıyor. Banka, 2021-2022 enflasyon dalgasında faizleri güçlü ve art arda artırırken mevcut enerji şokuna karşı daha kademeli hareket ediyor. ECB'nin haziran ayında yayımladığı en iyimser tahminde bile savaşın kısa sürede sona ereceği varsayımına rağmen enflasyonun yüzde 2'lik hedefe 2027'den önce dönmesi beklenmiyordu.

Savaşın devam etmesi ve enflasyonun yeniden yükselmesi, şimdi 10 Eylül toplantısını daha önemli hale getiriyor. Piyasalardaki mevcut beklenti gerçekleşirse ECB, hazirandaki artışın ardından faizi bir kez daha 25 baz puan yükselterek yüzde 2,50'ye çıkaracak.