ECB üyelerinden Avrupa'da enflasyon ve faiz mesajları
Avrupa Merkez Bankası üyeleri, enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirtirken, faiz politikalarının nasıl şekilleneceğine dair görüşlerini paylaştı. Baş Ekonomist Lane dezenflasyon sürecinin iyi ilerlediğini, Makhlouf büyük faiz indirimleri için güçlü verilere ihtiyaç duyulduğunu, Kazaks ise nötr seviyenin altına inmeye gerek olmadığını ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyeleri, Avrupa'daki enflasyon eğilimleri ve gelecekteki faiz politikaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.
ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, dezenflasyon sürecinin iyi ilerlediğini, enflasyonun zirve seviyelerden düşüş gösterdiğini belirtti.
Gabriel Makhlouf, büyük faiz indirimleri için güçlü ekonomik verilere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederken, Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, mevcut durumda faiz oranlarının nötr seviyenin altına indirilmesine gerek olmadığını vurguladı.
Ücretlerdeki büyüme ve enerji maliyetlerinin etkisini göz önünde bulunduran ECB yetkilileri, politika adımlarında temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.