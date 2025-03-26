ECB üyesi Galhau'dan faiz oranlarına yönelik açıklama!

ECB üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası faiz oranları konusunda basına yaptığı açıklamada, “Daha fazla gevşeme için hala alan olduğuna inanıyorum" dedi.

Galhau açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü: "Bugünden bakıldığında, piyasalar yaz aylarında yüzde 2 civarında bir ECB faiz oranı bekliyor. Avrupa’da yazın Haziran’dan Eylül’e kadar sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda bu olası bir senaryo. Yüzde 2.5 olan mevduat faizi yaz sonuna kadar yüzde 2’ye düşebilir."

Foreks'te yer alan habere göre, Allgemeine Zeitung’a konuşan Galhau, “Diğer her şey eşit olduğunda, uzun vadeli getirilerdeki bu artış, parasal değerlendirmemize dahil etmemiz gereken finansal koşulların sıkılaşması anlamına geliyor” dedi.

ECB yönetim kurulu üyesi Piero Cipollone de politikanın daha da gevşetilmesi gerektiğini söyleyerek Nisan ayında bir faiz indirimine gidileceğine yönelik tahminleri güçlendirdi.