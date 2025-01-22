ECB üyesi Villeroy de Galhau: Trump'ın korumacı politikaları ABD'de enflasyonu artıracak

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikalarının ABD'de enflasyonu yükselteceğini, ancak Avrupa’daki etkilerinin sınırlı olacağını dile getirdi.

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Villeroy, bu tür politikaların mali ve piyasa etkileri nedeniyle ABD içinde enflasyonist bir baskı yaratacağını söyledi.

Villeroy, Avrupa tüketici fiyatlarının ise Amerikan gümrük tarifelerinden çok az etkileneceğini savunarak, “Enflasyona karşı zaferimiz kesin olacak” dedi. Bu açıklama, Avrupa Merkez Bankası’nın yüksek enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini ve bölgenin küresel ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklı olduğunu vurguluyor.

Trump’ın ticaret politikalarının Amerikan ekonomisindeki etkilerine dikkat çeken Villeroy, bu politikaların Avrupa’da fiyat istikrarını tehdit etmeyeceğini belirterek, Avrupa’nın yapısal ekonomik farklılıklarının koruyucu bir rol oynadığını ifade etti.

ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda tartışmalara yol açarken, Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının para politikaları üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.