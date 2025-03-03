ECB ve Deutsche Bank birbirine düştü

Avrupa’nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank, batık kredi zararlarını olduğundan düşük gösterdiği iddiasıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile gerilim yaşadı. Financial Times’ın haberine göre, ECB, Alman bankasının kredi riski yönetimi ve risk modellerine dair ciddi endişeler taşıyor ve bu konudaki itirazlarını 2024 boyunca defalarca dile getirdi.

Kaynaklara göre, ECB yetkilileri Deutsche’nin kredi zararlarını olduğundan az tahmin ettiğini ve gerçekte bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini savunuyor. Banka, 2024 yılı için batık kredi karşılıklarını başlangıçta 1,5 milyar euro olarak belirlemişti, ancak yıl içinde iki kez yatırımcıları uyararak bu rakamın yükseldiğini açıkladı. Son olarak 2024 yılındaki kredi zararları 1,8 milyar euro olarak bildirildi ve Deutsche, 2025 yılında da bu zararların sadece "kısmen normalleşmesini" beklediğini duyurdu.

ECB, 2,5 milyar Euroluk risk uyarısı yaptı

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ECB'nin Deutsche’nin 1,5 milyar euroluk iç kredi zararı tahminini fazlasıyla iyimser bulduğunu ve gerçek rakamın 2,5 milyar euroya daha yakın olabileceğini öne sürdüğünü belirtti.

Almanya’nın en büyük kredi kuruluşu olan Deutsche Bank, 2024 yılı sonunda 485 milyar euroluk toplam kredi portföyünün 5,7 milyar eurosunu potansiyel zararlar için ayırdı. Ancak ECB, bankanın zarar tahminlerini daha da artırması gerektiğini düşünüyor.

Banka ayrıca, batık kredi zararlarına dair gelen uyarıların ardından baş risk sorumlusu Olivier Vigneron’un Mayıs ayında görevden ayrılacağını duyurdu. Vigneron, Deutsche Bank’ta yalnızca üç yıl boyunca görev yaptı.

ECB ile Deutsche Bank arasındaki gerilim yeni değil

ECB’nin Deutsche Bank’a yönelik denetim baskıları ilk kez yaşanmıyor. Düzenleyici kurum, 2020 yılında Alman bankasının kaldıraçlı finans faaliyetlerini azaltmasını talep etmiş, ancak Deutsche Bank bu talebi reddetmişti.

Uzmanlara göre, ECB’nin Deutsche Bank üzerindeki incelemeleri, Avrupa’nın finans sektöründeki kredi riskleriyle ilgili artan endişeleriyle bağlantılı. Bankanın batık krediler için yeterli karşılık ayırmadığı iddiaları, ECB’nin finansal istikrar konusundaki hassasiyetini artırıyor.

Deutsche Bank’ın 2024 yılı boyunca batık krediler konusundaki beklentilerini sürekli revize etmek zorunda kalması, yatırımcıları da tedirgin etti. Bankanın önümüzdeki süreçte daha fazla karşılık ayırması gerekip gerekmeyeceği ise ECB’nin denetimleri ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.