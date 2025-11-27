ECB yetkilisinden faiz açıklaması: Avrupa Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Martins Kazaks, Euro Bölgesi'nde enflasyonun beklenenden yüksek gerçekleşme ihtimali nedeniyle yeni bir faiz indiriminin şu aşamada gündeme alınmasının doğru olmadığını söyledi.

ECB, fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine gerilemesini izleyerek hazirana kadar politika faizini yarıya düşürmüş, ancak o tarihten bu yana faizleri sabit tutmuştu.

'Uygun zaman olduğunu düşünmüyorum'

Kazaks, 18 Aralık’taki bir sonraki toplantı öncesinde, temel enflasyonun hâlâ yüzde 2’nin belirgin şekilde üzerinde olduğunu ve risklerin iki yönlü seyrettiğini belirterek, "Şu ana kadar aldığımız verilere bakıldığında faiz indirimi tartışmak için zamanın uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ECB üyeleri toplantıda önümüzdeki üç yıla ilişkin yeni enflasyon tahminlerini alacak. Kazaks, para politikasının etkisinin bir ila iki yıl içinde ortaya çıktığını vurgulayarak 2026 ve 2027 tahminlerinin 2028 için yapılacak ilk projeksiyondan daha önemli olduğunu ifade etti. ECB’nin eylül ayında yayımladığı son tahminlerde enflasyonun 2026’da yüzde 1,7, 2027’de yüzde 1,9 olacağı öngörülmüştü.

Kazaks, AB’nin ETS2 emisyon ticaret sisteminin ertelenmesinin enflasyonu "yassılaştıracağını" kabul ederken, çekirdek enflasyonun hala yüksek seyrettiğine dikkat çekti. ETS2, Çin mallarının Avrupa pazarına düşük fiyatlarla girmesi ve euronun değer kazanması gibi aşağı yönlü risklerin daha iyi bilindiğini, ancak ticaretin parçalanması gibi yukarı yönlü risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.