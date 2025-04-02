ECB yönetim kurulu üyesi Schnabel: 'Parçalanmış ticaret enflasyonu körükleyebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, küresel ticaretteki parçalanmanın dünya genelinde enflasyonu körükleyeceği ve ekonomik büyümeyi azaltacağı uyarısında bulundu.

Schnabel'ın, Paris'te SciencesPo Üniversitesi'nde yaptığı "Euro Bölgesi'nde büyümenin canlanması" başlıklı sunumu ECB'nin internet sitesinde yayımlandı.

"Enflasyonun birkaç puan yükselmesine neden olabilir"

Schnabel sunumunda, küresel ticaretteki ciddi aksaklıkların dünya genelinde enflasyonun birkaç puan yükselmesine neden olabileceğini kaydetti ve etkilerinin azalmasının yıllar alacağına işaret etti.

Schnabel, küresel ticaretteki parçalanmanın ekonomik büyümeyi de önemli ölçüde azaltacağını vurgulayarak, "Ticaretin parçalanması ekonomik büyüme ve enflasyon için yapısal olarak zararlıdır." ifadesini kullandı.

Jeopolitik belirsizlik, korumacılık ve ekonomi politikasına ilişkin belirsizliğin arttığına dikkat çeken Schnabel, ABD'nin küresel ekonomideki rolüne işaret etti.

Isabel Schnabel, ABD'nin ticaret ve ekonomi politikalarının Avrupa'daki ekonomik kararları etkileyebileceğini kaydetti.