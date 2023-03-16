ECB'de çekirdek enflasyon baskısı öne çıkabilir

Piyasalarda, Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyonun şubat ayında yüzde 5.3’ten yüzde 5.6’ya çıkmasının, ECB’nin alacağı kararlarda ve bundan sonraki politikalarına ilişkin vereceği ipuçlarında en önemli faktörlerden bir tanesi olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar olayı şöyle yorumladı: l ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: “ECB 50 baz puanlık artırım yapacağını duyurdu.

Faiz cephesinde herhangi bir sürpriz beklenmiyor. ‘Daha ilginç olan konu mart ayından sonra ne bekleyebileceğimizdir.” “Önceki haftalarda bazı ECB üyeleri faiz artırımları mart ayından sonra da devam ettirilmesi gerekiyor.

Bu bağlamda ECB’nin yeni tahminleri bu duruma biraz ışık tutabilir. Enflasyon, tahminleri düşen enerji fiyatlarından dolayı aşağı yönlü revize edilebilirdi ancak ECB çekirdek enflasyonun önemli olduğunu açıklığa kavuşturdu ve şu anda enflasyonda yukarı yönlü baskı devam ediyor.”

“Toplantıda tartışma olabilir”

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding: “Bankadaki şahin ve güvercin kanat kendi görüşlerini savunacaktır. Toplantıda mart ayının ötesinin de söz konusu olabileceği hararetli bir tartışma olabilir.”

“Harekete geçilebilir”

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Dr Marco Wagner: “Çekirdek enflasyondaki artıştan dolayı ECB’nin faizleri daha fazla artırmak için harekete geçebilir. ECB 50 baz puanlık artırıma gidebilir.”