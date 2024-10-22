ECB’de noktasal grafik tartışması: Bundesbank Başkanı Nagel'den net iletişim vurgusu

Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Joachim Nagel, ECB'nin politika niyetlerini daha iyi iletmesi gerektiğini, ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kullandığı "noktasal grafik" yöntemini benimsemenin doğru bir yol olmadığını belirtti. Harvard Üniversitesi'nde konuşan Nagel, bu yöntemin ECB'nin Yönetim Konseyi'nin bağımsızlığını potansiyel olarak tehlikeye atabileceğini söyledi.

ECB'nin daha net ve etkili bir iletişim kurması gerektiğine vurgu yapan Nagel, bu iyileştirmelerin mevcut sinyal araçlarının geliştirilmesi yoluyla yapılabileceğini ifade etti.

ECB’nin mevcut belirsizlik ölçütlerinin iletişimini geliştirmesini öneren Nagel, yeni ölçütler ve analiz yöntemlerinin eklenmesinin de faydalı olabileceğini belirtti.

Nagel, özellikle senaryo analizleri ve geliştirilmiş yelpaze grafiklerin, belirsizliklerin daha iyi anlatılmasında yardımcı olabileceğini ifade etti.

Nagel, noktasal grafiklerin ECB'de uygulanması için ikna edici bir gerekçe olmadığını savundu ve bunun, ECB'nin bağımsız karar alma mekanizmalarını zayıflatabileceğini kaydetti.

Noktasal grafik, politika yapıcıların gelecek faiz oranı beklentilerini yansıtan bir yöntem olarak biliniyor ve Fed tarafından düzenli olarak kullanılıyor.