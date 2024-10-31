ECB'den BRICS'in yeni ödeme sistemi ve para birimi kararına ilk yorum

Fransız gazetesine röportaj veren Lagarde, eski ECB Başkanı Mario Draghi ile aynı düşünceleri savundu. Draghi'nin Avrupa ekonomisinin küresel gelişmeler karşısındaki rekabetçiliğini konu aldığı raporunun gerçekleri yansıttığını belirtti.

Raporda teknoloji sektöründen kaynaklanan verimlilik açığına dikkat çeken Lagarde, “Şirketleri Avrupa'da tutmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Onların kalmasını sağlamaya çalışmalıyız.” dedi.

'Enerji anahtar bir unsur'

Avrupa'nın geride kaldığını belirten Lagarde, "Neden geride kaldığımıza bakmamız gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.Veri merkezlerinin önemli bir enerji ihtiyacı yarattığına dikkat çeken Lagarde, “Enerji anahtar bir unsur. İşgücü de önemli, hareket kabiliyeti ABD'de çok daha fazla. Regülasyon da önemli bir konudur.” yorumunu yaptı.

'Yapay zekada büyük oyuncularımız yok'

ABD’nin yapay zeka konusunda hızlı atılımlar yaptığını belirten Lagarde, “Ayrıca bu alanda önemli oyunculara sahipler. Avrupa'da böyle büyük oyuncuların olmaması bir yana, yapay zeka regülasyonunda öncülük yapar hale geldik.” ifadesini kullandı.

Lagarde, söz konusu regülasyonlar nedeniyle sektördeki şirketlerin daha az engel ve kısıtlama bulunan başka bölgelere gittiğinin altını çizdi.

Enflasyonda yüzde 2 hedefi

Avrupa ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lagarde, bu yıl, 2025 veya 2026’da kıta ekonomisine yönelik resesyon emaresi görmediklerini ifade etti.

Enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini belirten Lagarde, “Enflasyonun iki yıl önce yüzde 10,6 olduğunu unutmayın. Yüzde 1,7'ye geriledi. Belki birkaç ay öncesinden (faiz artırımına) başlayabilirdik. Ancak faiz oranlarını şimdiye kadarki en hızlı şekilde artırdık ve enflasyonu kısa sürede önemli ölçüde düşürmeyi başardık.” değerlendirmesini yaptı.

Lagarde, enflasyon oranının sürdürülebilir ve kalıcı bir temelde yüzde 2 hedefine ulaşmasını istediğini söyledi.

BRICS'in yeni ödeme sistemine ilk yorum

BRICS ülkelerinin dolar kullanımını azaltmak için yeni bir ödeme sistemi kurmaya çalışmasına ise “Bu, rezerv para birimi rolünü üstlenebilecek başka bir ülke gerektirir. Çin buna hazırlanıyor, ancak henüz hazır değil.” yorumunu yaptı.