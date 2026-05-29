ECB'den enerji şokuna karşı yeni adım sinyali

ECB Yönetim Konseyi üyesi İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta Roma’da önemli açıklamalarda bulundu.

Panetta, mevcut ekonomik görünümün ECB'nin para politikasında 'yeniden kalibrasyon' gerektirdiğini belirterek, özellikle yüksek enerji fiyatlarının enflasyona geçiş etkisinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Petrol ve gaz fiyatlarının normale dönmesi zor

İtalya Merkez Bankası Başkanı, İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin kısa sürede sona ermesi halinde bile petrol ve doğal gaz fiyatlarının hızla normal seviyelere dönmesinin zor olduğunu vurguladı.

Tüketicilerin enflasyon beklentilerinin yükseldiğini belirten Panetta, şirketlerin de yeni fiyat artışları planlamaya başladığını söyledi. Buna karşın finansal piyasalardaki orta vadeli enflasyon beklentilerinin halen ECB'nin yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu seyrettiğini ifade eden Panetta, bu durumun para politikası açısından önemli bir denge unsuru olduğunu kaydetti.

Gözler faiz kararında

Öte yandan ECB'nin 10-11 Haziran tarihlerinde yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında faiz artırması beklenirken, birçok politika yapıcının da sıkılaşma ihtiyacına işaret ettiği belirtiliyor.