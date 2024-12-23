ECB’den faiz indirimlerine devam sinyali!

Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Boris Vujcic, Avrupa Merkez Bankası’nın önümüzdeki yıllarda faiz indirimi politikasını sürdüreceğine işaret etti. Vujcic, 2024 yılı boyunca devam eden faiz indirimlerinin, 2025 yılında da borçlanma maliyetlerini düşürme yönünde şekilleneceğini söyledi.

Faiz politikası verilere bağlı olacak

Vujcic, ECB'nin faiz oranlarını hangi seviyeye kadar indireceğinin belirsiz olduğunu ifade ederek, "Bunu ekonomik veriler belirleyecek. Özellikle enflasyon oranının tahminlerimize göre düşüp düşmeyeceği ve para politikasının aktarım mekanizmasının etkileri belirleyici olacak" dedi.

ECB’nin, enflasyonun yavaşlama eğilimine girmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi amacıyla daha fazla faiz indirimi gerçekleştirme yolunda ilerlediği belirtiliyor. Ancak faiz oranlarının nihai seviyesine dair net bir tahminde bulunmayan Vujcic, sürecin dinamik bir şekilde gelişeceğini vurguladı.

Ticaret savaşları riski ve etkileri

Vujcic, ECB’nin görünümünü etkileyen önemli belirsizliklerden birinin, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi durumunda yeniden gündeme gelebilecek gümrük tarifeleri olduğunu belirtti. Ticaret savaşlarının Avrupa ve dünya ekonomisi için ciddi tehditler oluşturduğunu söyleyen Vujcic, "Eğer bir ticaret savaşı başlarsa, bu büyüme için kötü bir haber olur. Ayrıca, ticaret savaşları tipik olarak fiyatların yükselmesine neden olur ve enflasyon hedeflerimizi zorlaştırabilir" dedi.

Avrupa Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde ticaret politikalarındaki gelişmeleri yakından izleyeceği ve para politikası kararlarını bu doğrultuda şekillendireceği ifade ediliyor. Ticaret savaşlarının olası etkilerinden endişe duyan Vujcic, "Umarız bir ticaret savaşı görmeyiz, çünkü bu kimse için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

ECB’nin faiz indirimi politikası, ekonomik toparlanmayı destekleme hedefi doğrultusunda şekillenmeye devam ederken, küresel ticaretteki belirsizliklerin Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri dikkatle izlenmeye devam edecek.