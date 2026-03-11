ECB’den İran savaşı uyarısı: Yeni enflasyon dalgasına izin vermeyeceğiz

Christine Lagarde başkanlığındaki European Central Bank, Orta Doğu’daki savaşın euro bölgesinde yeni bir enflasyon dalgasına yol açmasına izin vermemeyi hedefliyor. Lagarde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ortaya çıkan enerji kaynaklı enflasyon baskısının yeniden yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Lagarde, “Ekonomik olarak daha iyi bir durumdayız ve şokları absorbe etme kapasitemiz daha yüksek. Enflasyonu kontrol altında tutmak için gereken her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor

Orta Doğu’daki çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı dalgalanmalar, euro bölgesinde yüzde 2 seviyesine kadar gerileyen enflasyonun yeniden yükselme ihtimalini gündeme taşıdı. Bu gelişme, piyasalarda Avrupa Merkez Bankası’nın yeniden faiz artırımına gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Buna karşın ECB yetkilileri, küresel belirsizlikler ve finansal piyasalardaki yüksek oynaklık nedeniyle para politikasında hızlı ve sert adımlar atılmayacağı yönünde mesaj veriyor.

Mart toplantısında yeni tahminler açıklanacak

Lagarde, ECB’nin 18-19 Mart’ta gerçekleştireceği toplantıda güncellenmiş üç aylık ekonomik tahminlerin paylaşılacağını belirtti. Başkan, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle bu tahminlere ek senaryoların da dahil edilebileceğini dile getirdi.

Hazırlanan senaryolarda özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklığın büyüme ve enflasyon üzerindeki olası etkilerinin analiz edilmesi bekleniyor.

Petrol fiyatları 120 doları gördü

Savaşın etkisiyle petrol fiyatları haftanın başında varil başına 120 dolara kadar yükselerek 2022 ortasındaki seviyelere yaklaştı. Ancak bu yükselişin ardından fiyatlar kısa sürede geri çekildi.

Lagarde, mevcut durumun 2022’de yaşanan enerji krizinden farklı bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, bugün piyasaların daha fazla belirsizlik ve fiyat dalgalanmasıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Stagflasyon yorumlarına karşı çıktı

ECB Başkanı Lagarde, Avrupa ekonomisinin stagflasyona sürüklendiği yönündeki değerlendirmelere de katılmadı. Lagarde, euro bölgesinin hem büyüme hem de enflasyon açısından yönetilebilir bir süreçten geçtiğini savundu.