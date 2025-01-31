ECB’den mart ayında faiz indirimi beklentisi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mart ayında faiz oranlarında yeni bir indirime gitmesi, büyük olasılıkla fazla dirençle karşılaşmadan gerçekleşecek.

ECB Yönetim Konseyi toplantısı sonrasında Reuters'a konuşan üç politika yapıcı, ECB'nin 6 Mart'taki toplantısında, ECB'nin mevduatlara ödediği oranı %2,5'e çekmek için bir faiz indirimi daha yapılması konusunda fikir birliği gördüklerini söyledi. Ancak bundan sonraki herhangi bir indirim konusunda daha geniş ve derin bir tartışma beklediklerini, muhtemelen Nisan ayında bir duraklama ima ettiklerini söylediler.

"Faiz oranları hakkında tartışma yapılmadı"

ECB Başkanı Christine Lagarde, Perşembe günkü toplantıda faiz oranlarının nihai hedefi hakkında bir tartışma yapılmadığını ve gelecekteki herhangi bir indirimin boyutunun ve sırasının gelen verilerle belirleneceğini söyledi.

Ancak Lagarde, merkez bankası personelinin 7 Şubat'ta ekonomik büyümeyi ne teşvik eden ne de engelleyen “nötr” faiz oranına ilişkin yeni bir tahmin yayınlayacağını söyledi. ECB şu anda nötr faiz oranını %1.75-%2.50 arasında görüyor.