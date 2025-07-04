ECB'den net mesaj: Enflasyonda hedef sabit, mevcut faiz oranı pozisyonu uygun

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, mevcut faiz oranlarının uygun konumda olduğunu ve bankanın yüzde 2’lik orta vadeli enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade etti. Lagarde, Alman ARD televizyonunda katıldığı programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Euro Bölgesi’nde fiyat istikrarının nihayet sağlandığını belirtti.

“Kararlılığımız, taahhüdümüz ve görevimiz fiyat istikrarını korumaktır. Piyasada enflasyon yüzde 2 olarak ölçülüyor ve bunu yapmaya devam edeceğiz” diyen Lagarde, faiz oranları konusundaki mevcut durumu da “Uygun seviyededir” sözleriyle açıkladı. Gelecekteki faiz politikalarının ise orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine göre şekilleneceğini belirtti.

Lagarde ayrıca, “Şu anda çok fazla belirsizlik ve öngörülemezlik var. Ancak fiyat cephesinde kesin ve istikrarlı olacağız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lagarde, Avrupa Birliği'nin bu tür dış baskılara karşılık olarak kendi iç pazarını güçlendirmeye odaklanacağını söyledi.

Lagarde, "Elbette ABD bizim önemli bir ticaret ortağımız ancak kendi bahçemizi burada, kendi evimizde yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Euro’nun, doların yerini alma potansiyeline ilişkin de konuşan Lagarde, bunun bölgedeki ekonomik güç ve entegrasyonun artırılmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Öte yandan, ECB, 5 Haziran’da piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizlerinde 25 baz puan indirime gitmiş ve mevduat faiz oranını yüzde 2,25’ten yüzde 2’ye düşürmüştü. Banka, 24 Temmuz’daki bir sonraki faiz toplantısında bu oranı sabit tutması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in bugün ECB Başkanı Lagarde ile gerçekleştireceği görüşmenin ise Euro Bölgesi ile ilgili güncel konularda düzenli bir fikir alışverişi anlamı taşıdığı bildirildi.