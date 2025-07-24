ECB'den temmuz kararı: Faizler sabit, ekonomi verileri yakından izlenecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Banka, mevduat faizini yüzde 2,00, ana refinansman oranını yüzde 2,15 ve marjinal borç verme kolaylığını yüzde 2,40 seviyesinde sabit tuttu.

ECB Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklamada, son ekonomik verilerin enflasyon görünümüne dair önceki değerlendirmeleri büyük ölçüde teyit ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yurtiçi fiyat baskıları hafifliyor, ücret artışları yavaşlıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Verilere dayalı yaklaşım sürüyor"

ECB, para politikası kararlarını "toplantıdan toplantıya" ve "veriye dayalı" bir şekilde almaya devam edeceğini yineledi.

Belirli bir faiz patikasına yönelik taahhütte bulunmadığının altı çizilen açıklamada, gelecekteki faiz kararlarının enflasyon verileri, temel fiyat dinamikleri, ekonomik gelişmeler ve para politikasının aktarım etkinliği gibi faktörler dikkate alınarak şekilleneceği kaydedildi.

APP ve PEPP portföylerinde azalma sürecek

Açıklamada ayrıca, Varlık Alım Programı (APP) ve Pandemik Acil Alım Programı (PEPP) kapsamındaki portföylerin vadesi gelen menkul kıymetlerin yeniden yatırılmaması nedeniyle kademeli olarak azaldığı bildirildi. Bu adımın bilanço daraltma sürecine katkı sağladığı ifade edildi.

Ekonomide kısmi toparlanma sinyalleri

ECB, euro bölgesi ekonomisinin küresel belirsizliklere, özellikle de ticari gerilimlere rağmen direnç gösterdiğini ve daha önce gerçekleştirilen faiz indirimlerinin ekonomik toparlanmaya destek verdiğini vurguladı.