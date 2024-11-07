ECB’den uyarı: Ticaret engelleri ekonomik riskleri artırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, ticari bariyerlerin finansal riskleri tetikleyebileceğine dair uyarılarda bulundu. Knot, son dönemde ABD başkanlık tartışmalarında sıklıkla dile getirilen tarife konusuna ve küresel ticarette artan engellere dikkat çekerek, ticaret kısıtlamalarının dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Knot, “Dünyanın pek çok bölgesinde ticaret engelleri artıyor ve bu durum uluslararası finansal sisteme yönelik şoklara karşı koymayı zorlaştırıyor. Ticaret engelleri, iş birliği kapasitemizi olumsuz etkileyerek küresel sorunlara karşı ortak çözümler üretmemizi engelleyebilir” açıklamasında bulundu. Knot, finansal istikrarı sağlamanın küresel iş birliğiyle mümkün olduğunu, ancak ticaret engellerinin bu iş birliğini zayıflatabileceğini vurguladı.