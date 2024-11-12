ECB'den uyarı: Ticaret savaşına hazırlıksız yakalanmamalıyız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ticaret politikalarındaki engellerin küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Rehn, Avrupa’nın bu risklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, özellikle ABD’nin yeni bir ticaret savaşına sebep olabileceği endişesinin altını çizdi.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın olası ikinci döneminde ticaret politikalarını sıkılaştırma ihtimali, Avrupa üzerinde baskı oluşturuyor. Trump'ın daha önce ithalat vergilerini artırma yönündeki tutumu, ticaret gerilimlerinin yeniden yükselmesine neden olabilir. Rehn, “Özellikle büyük ithalat vergilerinin dünya ekonomisi için ciddi sonuçları olabilir,” diyerek bu durumun Avrupa için risk teşkil ettiğini ifade etti.

Rehn, Euro Bölgesi ekonomisinin yumuşak bir iniş yapmasının hala mümkün olduğunu, ancak mevcut jeopolitik risklerin bu görünümü zayıflattığını söyledi. Avrupa’nın, Trump’ın ilk başkanlık dönemine kıyasla daha güçlü bir pozisyonda olması gerektiğini belirten Rehn, bu doğrultuda alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekti.