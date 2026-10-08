ECB'den yeni faiz artışı uyarısı: Enflasyonda risk büyüyor

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Euro Bölgesi'nde enflasyonun yeniden hızlanması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz politikasında sıkılaşmanın devam edebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Primož Dolenc, enerji maliyetlerindeki yükselişin fiyat baskılarını artırdığını belirterek ilave faiz artırımlarının gerekebileceğini söyledi. Ancak Dolenc, yeni bir faiz kararının zamanına veya büyüklüğüne ilişkin öngörüde bulunmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

Enflasyon yüzde 3,8'e çıktı, faiz artışı yeniden gündemde

Euro Bölgesi'nde eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,8'e yükselmesi, ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefinden uzaklaşılmasına neden oldu. Ağustosta yüzde 3,2 olan enflasyondaki hızlanmada özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş etkili olurken enerji dışındaki fiyat göstergelerinin daha sınırlı değişmesi, para politikasının bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmeleri karmaşıklaştırdı.

Dolenc, 8 Ekim'de yayımlanan değerlendirmesinde, yüksek enflasyonun uzun süre devam etmesi ve Orta Doğu ile Ukrayna'daki çatışmaların çözüme kavuşmamasının faizlerin daha kısıtlayıcı seviyelere taşınmasını gerektirebileceğini belirtti. Bununla birlikte ECB'nin kararlarını her toplantıda açıklanan yeni ekonomik verilere dayanarak alacağını, faiz artırımlarının zamanı ve büyüklüğü konusunda önceden belirlenmiş bir yol bulunmadığını ifade etti.

ECB, haziran ve eylül aylarında gerçekleştirdiği faiz artırımlarıyla mevduat faizini yüzde 2,50 seviyesine yükseltmişti. Son olarak 10 Eylül'deki toplantıda politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gidilirken mevduat faizi yüzde 2,50'ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65'e ve marjinal borç verme faizi yüzde 2,90'a çıkarılmıştı.

Yeni açıklamalar, enerji kaynaklı fiyat baskılarının devam etmesi durumunda faiz artışlarının bu seviyelerle sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor. Ancak ECB'nin mevcut karar yaklaşımı, enflasyonun bileşimini ve fiyat artışlarının ekonominin diğer alanlarına ne ölçüde yayıldığını değerlendirmeyi gerektiriyor.

Doğalgaz stokları ve gıda fiyatları yeni risk

Dolenc'in değerlendirmesinde öne çıkan başlıklardan biri, Avrupa'nın kış aylarına yaklaşırken karşı karşıya bulunduğu doğalgaz riski oldu. Doğalgaz depolama seviyelerinin düşük olması, uluslararası piyasalarda yaşanabilecek yeni fiyat artışlarının Avrupa'daki tüketicilere ve işletmelere daha hızlı yansıması ihtimalini gündeme taşıyor.

Avrupa'da son yıllarda toptan doğalgaz fiyatlarıyla perakende enerji tarifeleri arasındaki aktarım süresinin kısalması, enerji piyasalarındaki dalgalanmaları enflasyon açısından daha önemli hale getirdi. Dolenc, doğalgaz fiyatlarının Ukrayna savaşının başladığı dönemde görülen seviyelerin altında bulunduğunu hatırlatmakla birlikte depolama kapasitesi ve arz koşullarının yeni fiyat hareketlerine karşı kırılganlık yaratabileceğine dikkat çekti.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin etkileri yalnızca elektrik ve ısınma giderleriyle sınırlı kalmıyor. Sanayi üretiminde kullanılan enerji, taşımacılık maliyetleri ve hizmet sektöründeki işletme giderleri de fiyat artışlarından etkileniyor. Satın alma yöneticileri endeksleri ve üretici fiyatlarına ilişkin göstergeler, enerji maliyetlerinin imalat sanayisi ile hizmetlere yansımaya başladığına işaret ediyor.

Gıda fiyatları ise ECB'nin izlediği bir başka risk alanını oluşturuyor. Yüksek enerji ve tarımsal girdi maliyetlerine ek olarak kuraklık, sıcak hava dalgaları ve El Niño gibi iklim olaylarının tarımsal üretimi etkilemesi, ilerleyen dönemde gıda enflasyonunu yeniden hızlandırabilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Bu risklerin aynı dönemde ortaya çıkması, enerji kaynaklı geçici fiyat artışlarının daha kalıcı bir enflasyon sorununa dönüşüp dönüşmeyeceği sorusunu öne çıkarıyor. ECB açısından belirleyici mesele, yüksek maliyetlerin yalnızca belirli ürünlerde fiyat artışına yol açması değil, ücretleri ve ekonomideki genel fiyatlama davranışlarını etkilemeye başlaması olacak.

ECB'nin elini güçlendiren önemli ayrıntı

Enflasyon görünümündeki bozulmaya rağmen ECB'nin daha sert faiz artırımlarına hemen yönelmesini gerektirmeyen bazı göstergeler de bulunuyor. Bunların başında enerji fiyatlarındaki yükselişin çekirdek enflasyona sınırlı ölçüde yansıması geliyor.

Euro Bölgesi'nde eylül ayında çekirdek enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşirken manşet enflasyonun yüzde 3,8'e yükselmesi, fiyat baskısının önemli bölümünün enerji kalemlerinden kaynaklandığını gösterdi. Özellikle hizmet fiyatlarının ve ücretlerin henüz enerji maliyetlerindeki artışa aynı ölçüde tepki vermemesi, para politikası açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Dolenc, enerji fiyatlarındaki yükselişin ücretlerde ikinci tur enflasyon etkisi oluşturduğuna ilişkin henüz bir kanıt bulunmadığını belirtti. Ücret artışlarının hızlanması, işletmelerin yükselen iş gücü maliyetlerini yeniden fiyatlarına yansıtması ve bunun yeni ücret taleplerine yol açması durumunda enflasyonun kontrol altına alınması daha güç hale gelebiliyor.

Bugünkü ekonomik koşulların salgın sonrası enflasyon döneminden farklı olduğuna dikkat çeken Dolenc, iş gücü piyasasının o dönemdeki kadar sıkışık olmadığını ve kamu harcamalarının da aynı ölçüde genişlemeci seyretmediğini ifade etti. Bu iki unsur, enerji kaynaklı fiyat artışlarının ekonominin tamamına yayılmasını sınırlayabilecek faktörler arasında bulunuyor.

Öte yandan Euro Bölgesi ekonomisinin beklenenden dirençli bir büyüme göstermesi, ECB açısından farklı bir değerlendirme gerektiriyor. Özel tüketimin ve hizmet sektörünün desteklediği ekonomik faaliyet, yüksek faizlere rağmen talebin güçlü kalmasını sağlayabilir. Bu durum, büyümedeki dayanıklılığı olumlu bir gelişme haline getirirken enflasyonun düşürülmesi açısından yeni bir zorluk oluşturabilir.

Avrupa'da borçlanma maliyetleri de yükseliyor

Avrupa'nın enflasyonla mücadelesinde yalnızca ECB'nin belirlediği kısa vadeli faizler değil, tahvil piyasalarında yükselen uzun vadeli borçlanma maliyetleri de önem taşıyor. Küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, Avrupa'daki devletlerin ve şirketlerin finansman koşullarını etkilerken yüksek kamu borcuna sahip ülkeler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Dolenc, uzun vadeli faizlerdeki yükselişin hem küresel hem de Avrupa'ya özgü nedenlerden kaynaklandığını belirtti. ABD tahvil faizlerindeki artışın uluslararası finans piyasalarına yansıması, yapay zekâ sektöründeki güçlü kredi talebi ve Avrupa ekonomisindeki büyüme görünümü, borçlanma maliyetlerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle yüksek kamu borcu ile yükselen tahvil faizlerinin bir araya gelmesi, Avrupa hükümetlerinin bütçe dengeleri açısından daha büyük önem kazanıyor. Bununla birlikte Dolenc, mevcut koşullarda yükselen faizlerin Euro Bölgesi ekonomisinin diğer alanlarında ciddi bir bozulmaya yol açtığını gösteren bir durum bulunmadığını, para politikasının finansal koşullara aktarımının genel olarak sürdüğünü ifade etti.

ECB'nin önümüzdeki faiz kararları yalnızca Avrupa ülkelerini değil, bölgeyle güçlü ticaret ve finansman bağlantıları bulunan Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Avrupa'daki borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, şirketlerin yatırım ve finansman kararlarını etkileyebilirken talep koşullarındaki değişim Türkiye'nin ihracat pazarlarında da sonuç doğurabilir. Ancak bunun yönü ve büyüklüğü, faiz artışlarının ekonomik faaliyet üzerindeki etkilerine bağlı olacak.

Önümüzdeki dönemde ECB'nin değerlendireceği en önemli göstergeler, enerji fiyatlarının seyri, doğalgaz depolama koşulları, çekirdek enflasyon ve ücret artışları olacak. Enflasyondaki yükselişin ücretlere ve hizmet fiyatlarına daha güçlü biçimde yayılması, yeni faiz artırımlarını destekleyen gerekçeleri güçlendirebilir. Buna karşılık enerji fiyatlarında istikrar sağlanması ve çekirdek göstergelerin sınırlı değişmesi, ECB'nin daha temkinli hareket etmesine imkân verebilir.