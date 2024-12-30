ECB/Knot: Yüzde 7'lik ücret talepleri %2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu değil

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaus Knot, yüzde 7'lik ücret taleplerinin %2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olmadığını söyledi. Son ECB Ekonomik Bülteni'nde öne çıkan bu konu, hem kamu hem de özel sektörü etkileyebileceği ve Euro bölgesinde kalıcı enflasyonist baskılara katkıda bulunabileceği için endişe kaynağı.

"Enflasyonist baskılara ilişkin endişeler artmakta"

Knot, "Ücret talepleri ile enflasyon hedefi arasındaki uyumsuzluk sadece kamu sektörüne özgü değildir. Özel sektör ücretleri de artmakta olup, bazı tahminler %7'lik bir artışa işaret etmekte. Bu gelişme, işgücü piyasasında devam eden toparlanma ve yüksek enerji ve gıda fiyatları ile birleştiğinde, Euro bölgesinde kalıcı enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmaktadır" dedi.

"ECB'nin tepkisi çok önemli"

ECB'nin bu duruma vereceği tepkinin Euro bölgesinde enflasyonun gelecekteki politikasını belirlemede çok önemli olacağını ifade eden Knot, ECB'nin hem kamu hem de özel sektördeki ücret gelişmelerini dikkatle izlemesi ve enflasyonun %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda kalmasını sağlamak için para politikası duruşunu gerektiği şekilde ayarlamasının beklendiğini vurguladı.