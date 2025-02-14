ECB’nin faiz indirimlerine rağmen Euro Bölgesi’nde zayıf toparlanma

Eurostat, Euro Bölgesi'nin 2024 son çeyrekteki büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Euro Bölgesi ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüyerek önceki yatay seyir tahminlerini geride bıraktı. Yine de bu hafif büyüme, bölge ekonomisinin kırılganlığını ortadan kaldırmaya yetmedi.

Almanya, Fransa ve İtalya zayıf performans sergiledi

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya, 2024’ün son çeyreğinde daralma yaşarken, Fransa’nın büyüme hızı yavaşladı. İtalya ise yalnızca sınırlı bir genişleme kaydetti. Buna karşılık, bölgenin dördüncü büyük ekonomisi olan İspanya, yılın son çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı sergileyerek, gelişmiş ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu.

2025 için durgunluk endişesi sürüyor

Ekonomistler, Euro Bölgesi'nde 2025’in ilk aylarında durgunluktan fazla bir toparlanma beklemiyor. Enflasyon düşme eğilimi gösterse de tüketici harcamalarındaki zayıflık devam ediyor. Özellikle, Washington ile yaşanması muhtemel bir gümrük vergisi savaşı, Avrupa’nın kırılgan fabrika sektörünü daha da baskı altına alabilir.

Faiz indirimleri ekonomiye destek sağlayabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen ay gösterge faiz oranlarını bir kez daha düşürerek, borçlanma maliyetlerini azaltmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Bu adımın, özellikle krediye dayalı yatırımları ve tüketimi destekleyerek ekonomiye bir miktar canlılık kazandırması bekleniyor. Ancak, ekonomistler faiz indiriminin tek başına büyümeyi hızlandırmakta yeterli olmayacağını belirtiyor.