ECB'nin faiz kararını açıklayacağı günde Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa'da bugün gözler, politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılan ECB açıklamaları ve AB üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği Brüksel zirvesinde.

AB üyesi ülkelerin liderleri, bugün Brüksel'de Ukrayna'ya destek ve savunma harcamalarını artırmanın yollarını masaya yatıracak. Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün liderlere 800 milyar Euro değerindeki savunma paketini ve yeniden silahlanma planını sunacak.

10 yıllık devlet tahvili faizlerinde yükseliş sürüyor

Avrupa ülkelerinin 10 yıllık devlet tahvili faizleri de yükselmeye devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ECB'nin faiz kararı ile ABD'de dış ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Borsa'da bugün...

Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 557,72 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 23.307,7 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.741,5 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 38.836 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 13.284,34 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 8.217,42 puandan işlem görüyor.