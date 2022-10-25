Eczacıbaşı, Fas üzerinden Afrika pazarlarına açılacak

Ömer TÜRKDÖNMEZ / KAZABLANKA

■ Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Kazablanka’da 25 milyon Euro yatırımla kurduğu fabrika ile temizlik kağıtları alanında Fas'ta hem üretim hem de satış yapan tek uluslararası şirket oldu. Üretim bandında dakikada 1.200 rulo tuvalet kağıdı çıkan tesiste kağıt havlu, peçete ve mendil üretimi de yapılıyor.

■ Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, topluluğun kuruluşunun 80. yılında farklı ülkelerde bölgesel güç olma yolundaki adımları hızlandırdıklarını bildirdi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Bülent Kozlu ise “Bu pazardaki tecrübemizle diğer Afrika ülkelerinde de yatırımlar planlıyoruz" dedi.

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 25 milyon Euro yatırımla kurduğu fabrika ile temizlik kağıtları alanında Fas'ta hem üretim hem de satış yapan tek uluslararası şirket unvanını aldı. Şirket, Kazablanka tesisi ile 37 milyon nüfuslu Fas’ta pazarın lideri olmaya doğru ilerliyor. 3500 dolarlık kişi başı geliri ve 28 yaş ortalaması ile genç bir nüfusa sahip olan ülke temizlik kağıdı kullanımında büyük potansiyel barındırıyor. Kişi başı kullanım Kuzey Amerika’da 28,2, Avrupa’da 16,4, Türkiye’de 7,3 iken Fas’ta halen 2,1 kg…

50’den fazla ürün üretiyor

Dakikada 1.200 rulo tuvalet kağıdı üretilebilen fabrikada, "Solo" ve "Selpak" markalarıyla tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil olmak üzere 50'yi aşkın çeşitte ürün üretiliyor. Fas'taki en hızlı makineye sahip olan tesiste, ilerleyen dönemde ikinci faz yatırım planlarının da devreye alınması hedefl eniyor.

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, yeni fabrikanın tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Topluluğun 80 yıllık geçmişinden aldıkları ilhamla sağlıklı bir gelecek için özen ve güvenle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Gümrah, "2022 yılında ana faaliyet alanlarımızın büyümesini sağlayacak yatırımlar için 200 milyon Euro’nun üzerinde kaynak ayırdık. İlk 3 çeyrekte yaklaşık 150 milyon Euro yatırım yaptık. 2022'nin kalanında ve 2023'te yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Yüzde 100 Türk yatırımı Organik yatırımlara ilave olarak topluluğun iş alanlarında farklı projeleri de hayata geçirdiklerine işaret eden Gümrah, şunları kaydetti: "Örneğin, son dönemde Gensenta İlaç'ı satın alarak sağlıkta yeni bir atılım yaptık. Gelirlerinin yüzde 60'tan fazlasını uluslararası ticaret ile gerçekleştiren Topluluğumuzda, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin de hedefi uluslararası yatırım ve ticaret ile büyümek. Bu hedefin önemli bir adımı da ziyaret ettiğimiz bu tesis. Fas'ta 25 milyon Euro tutarında yatırımla devreye aldığımız tesisimiz yüzde 100 Türk yatırımı. Ayrıca, Topluluğumuzun Afrika kıtasındaki ilk yatırımı olarak da dikkati çekiyor. Fas'ta temizlik kağıtları alanında tek uluslararası yatırımcı olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin bu yatırımının, Fas-Türkiye ticari iş birliğine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Selpak ve Solo markalarımızla Türkiye'de olduğu gibi Fas'ta da liderlik sağlamayı hedefliyoruz."

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah (ortada), Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Bülent Kozlu (sağda) ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fas Fabrikası Genel Müdürü Tolga Yazgan, Afrika’daki yatırım hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Uluslararası pazarlarda büyüme

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Bülent Kozlu da temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik etmek amacıyla çalıştıklarını ifade ederek, temizlik kağıdı, bebek bakımı, kişisel bakım, ev bakım kategorilerinde tüketicilerin güvendiği lider ve öncü markalarıyla her 10 evden 7'sinde yer aldıklarını bildirdi. Kozlu, "Türkiye'de temizlik kağıtlarının yaratıcısı Selpak ve ardından Solo markalarımızla bu alanda pek çok ilke ve yeniliğe imza attık. Yatırımlarımızla hem üretim kapasitemizi yıldan yıla artırdık hem de pazarı büyüttük" diye konuştu. Türkiye'de temizlik kağıdı üretiminde 250 bin ton kapasiteye ulaşacaklarını bildiren Kozlu, "Türkiye'nin lideri olarak uluslararası pazarlarda büyüyoruz. Halihazırda Türkiye'de temizlik kağıtları pazarında yüzde 22 pay ile liderliğimizi korurken, farklı ülkelerdeki faaliyetlerimizle bölgesel güç olma yolundaki adımlarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

En büyük ihracatçılar arasında

Kozlu, Ekim 2021-Eylül 2022 döneminde yaklaşık 350 milyon Euro ciro elde ettiklerini ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri cirosu içinde uluslararası satışların payının yüzde 23 seviyesinde olduğunu belirtti. Kozlu, "1980'li yıllarda yarı mamul ihracatıyla başlayan ve 1990'ların sonunda Selpak markalı ürünlerimizin ihracatıyla devam eden yolculuğumuzda bugün temizlik kağıdı ürünleri alanında en büyük ihracatçılardan biri konumundayız" dedi.

Hedef daha büyük oyuncu olmak

Kendileri için uluslararasılaşmanın "farklı pazarlarda yerelleşme, ihracat ve marka yatırımı" demek olduğunu ifade eden Kozlu, şöyle devam etti: "2018'den beri kesintisiz büyüdüğümüz Fas pazarı, bölgesel güç olma planlarımızda önemli bir yere sahip. Hedefimiz, 2026 yılında uluslararası satışların ciromuz içindeki payını yüzde 50'ye çıkarmak. Fas'ta artık ev sahibi olan Selpak ile üst segmentte yüzde 47 paya sahibiz. Selpak'tan sonra Solo'nun da standart segmentte pazara girmesiyle Fas pazarında daha da büyük bir oyuncu olma zamanı. Diğer yandan, Fas bizim için bir başlangıç. Fas'ta yerel üretim ve pazarlama yetkinliklerimizi daha da güçlendirerek bu pazarda edindiğimiz tecrübeyle farklı ülkelere ihracat ve diğer Afrika ülkelerinde yatırımlar yapmayı planlıyoruz."

"Lider oyuncu olmayı hedefliyoruz"

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fas Fabrikası Genel Müdürü Tolga Yazgan, Fas'ta kişi başı temizlik kağıdı kullanımının bugün itibarıyla 2 kilogram seviyesinde olduğunu bildirdi. Yazgan, dünyada kişi başı temizlik kağıdı kullanımının yıllık ortalama 6 kilogram, gelişmiş Batı ülkelerinde 16 kilogram, Türkiye'de ise 7,5 kilogram seviyesinde olduğunu belirterek, "Veriler, Fas pazarının her yıl ton bazında yüzde 5 büyüyeceğini ortaya koyuyor. Yatırım kararında pazarın büyüme potansiyeli önemli bir rol oynadı" dedi. Selpak ile 2018 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri Fas pazarında çok önemli ve hızlı gelişme sağlayarak üst segmentte lider marka olma başarısı elde ettiklerini kaydeden Yazgan, "Selpak'ın ardından yerel üretimimizin de gücüyle daha geniş tüketici kitlesini kucaklamak üzere Solo markamızı devreye aldık. Eylül ayında yaptığımız lansmanla Solo ile standart segmente hızlı bir giriş yaptık. 2025 yılında Selpak ve Solo markalarımızla tüm temizlik kağıtları kategorisinde Fas pazarında lider oyuncu olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.