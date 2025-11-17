Eczanelerde ilaç krizi büyüyor! TEİS'ten acil 'kur revizyonu' çağrısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), ilaçların 2024 yılı fiyatından satıldığını belirterek güncellenmeyen ilaç euro kuru nedeniyle, eczanelerde ciddi bir ilaç krizi yaşandığını açıkladı.

Eczaneler ve raflar boş kaldı

İlaç/euro kuru ile gerçek kur arasındaki makasın açıldığına dikkat çeken TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan ilaç euro kurunun bir yıldır güncellenmediğini belirterek, "Kur farkı açıldıkça firmaların ilaç temin etme isteği azaldı. Sonuç olarak, bir yıl öncesine kıyasla ilaç yokluğu sorunu katlanarak büyüdü, eczanelerimiz boş raflar ve karşılanamayan reçetelerle karşı karşıya kaldı” dedi.

Tedaviler gecikiyor

Piyasada bulunamayan ilaç sayısının açıklanan rakamlardan daha fazla olduğunu ifade eden TEİS Başkanı, "Bu liste en basit ağrı kesicilerden tutun grip aşıları başta olmak üzere tansiyon, diyabet, depresyon, parkinson ve kanser ilaçları gibi hayati önemdeki ürünlere kadar pek çok ilacı içeriyor. Mevsim itibariyle uygulanmaya başlanması gereken grip aşılarını dahi temin edemiyoruz” diye konuştu.

Kemoterapi, kalp, diyabet ilaçları bulunamıyor

Kanser, diyabet, tansiyon, kalp-damar hastalıkları gibi kronik ve ciddi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarında ciddi bir yokluk yaşandığını altınız çizen Saydan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin kemoterapi ilaçları, insülin ve oral diyabet ilaçları, yüksek tansiyon hapları, ritim bozukluğu veya kalp yetmezliği gibi durumlar için gerekli kalp ilaçları, hatta çocuklar için kritik olan şuruplar, ateş düşürücüler, grip ilaçları şu an eczane raflarında en çok aranan ancak bulunamayan ilaçlar arasında.

İlaç yokluğu sorununun temel nedeni; Türkiye’deki ilaç fiyatlandırma sistemindeki kur politikasıdır. Şu anda İlaç Fiyat Kararnamesi’ne göre uygulanan sabit Euro kuru, gerçek kurun ancak yarısı seviyesinde kalıyor. İlaç Euro kuru 21,67 TL iken gerçek piyasa kuru 49 TL’ye yaklaşmış durumda. Aradaki bu büyük fark yüzünden, özellikle yurt dışından ilaç/hammadde getiren şirketler birçok ilacı bilinçli olarak piyasaya vermiyor ya da çok kısıtlı miktarlarda veriyor.

Kur rezizyonu çağrısı

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit kur derhal gerçekçi seviyeye çekilmeli. Bu nedenle, Şubat 2026’yı beklemeden kısa vadede bir kur revizyonu yapılması elzemdir. Aksi halde, güncelleme geciktikçe bulunamayan ilaç sayısı daha da artabilir, insanlar sağlıklarını yitirme riskiyle karşı karşıya kalabilir."