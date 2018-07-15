Edip Sevinç, TİM Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

15 Temmuz 2018

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Haziran ayında yapılan TİM Olağan Genel Kurulu’ndaki seçimler ile belirlenen ve 27 sektör temsilcisinden oluşan Sektörler Konseyi’nin, TİM Başkanı İsmail Gülle başkanlığındaki ilk toplantısında, 12 kişiden oluşan TİM Yönetim Kurulu seçimi de gerçekleştirildi.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç de TİM Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bilindiği gibi İlyas Edip Sevinç daha önce de 8 kişiden oluşan Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilmişti.

İlyas Edip Sevinç’in TİM Yönetim Kuruluğu üyeliğine seçilmesi fındık sektörü tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sevinç'in Türkiye ihracatını yönlendiren 12 kişi arasına girmesi, gerek fındık ve mamulleri sektöründe yaşanan sorunların çözümünde daha hızlı kararlar alınmasında, gerekse daha etkili politikalar dizayn edilerek fındık ihracatımızın artırılmasına yapılacak katkı için çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.