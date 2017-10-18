Efes Antik Kenti için ilk ihale yarın yapılacak

18 Ekim 2017

DÜNYA

İZMİR - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturmak için, antik kente denizi götürecek projenin ilk etabı için ihale yarın (19 Ekim) yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın "35 İzmir Projesi" arasında yer alan Efes'e açılacak "Antik Kanal" için start verildi. Proje ile Efes limanından 2 bin 500 yıl içinde yaklaşık 9 kilometre çekilen deniz yeniden antik kentle buluşturulacak.

İhaleye çıkacak olan projenin tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlikle yürüyeceğini söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, "İki etaplı projenin ilk etabında yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılacak. Teknelere kısa süreli park imkanı sağlayan yat limanın boyu 250, eni ise 100 metre genişlikte olacak" dedi.

İlk etap için tabii SİT alanı olan bölgeye bin 620 adet kazık çakılacağını dile getiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Giriş kanalının duvarları tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacak. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın "35 İzmir Projesi"nin en prestijlilerinden olan Efes Antik Kanal Projesi" ile antik kenti tam 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacağız" diye konuştu.

İlk etap 1 yılda tamamlanacak

UNESCO Dünya mirası listesinde de yer alan Efes Antik Kenti projesinin ilk etabı, 6 bin 130 metre uzunluğundaki kanalın girişindeki 600 metrelik bölüm ile yat limanını kapsıyor. Projenin ilk etabının planlamalara göre bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.