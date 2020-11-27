‘Efsane Cuma’da indirim az, uzayan kuyruk online

Pandemiyle mücadelede yeni kısıtlamaların ardından bugün ‘Efsane Cuma’ (Black friday) alışveriş çılgınlığının online alışverişte yaşanması bekleniyor. Bu yıl e-ticaret üzerinden satışlarda talebin yüksek, arzın COVID-19 salgını sebebiyle düşük olması indirimlerin oranlarını azalttı. Önceki yıllarda yüzde 90’lara varan ‘efsane’ indirimler ortalama yüzde 20’lerde, 30’larda olurken, en yüksek indirim yüzde 60 olarak yansıdı. Kampanyalarda bir haftaya yayılsa da tüketici asıl indirim için ‘Cuma’yı bekliyor. Satışların bugün geçen yılın aynı gününe göre iki kat artması bekleniyor. Geçen yıl BKM verilerine göre Black Friday’de toplam 4,7 milyar TL’lik kartlı ödeme gerçekleştirilmiş, bu ödemelerin 1,4 milyar TL’si internetten yapılmış ve bir rekor kırılmıştı. Sektör toplamda kasım cirosunun 30 milyara ulaşarak zirve yapmasını bekliyor.

Rekor beklentisi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Kısıtlamalardan sonra AVM’lere girişler yüzde 30 düştü. İndirim kampanyası online satışa yarayacak. Geçen yıla göre indirim oranı daha az kalabilir. Çünkü dövizdeki artışlarla maliyetler arttı.

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin: Kampanyamıza Black Friday’in çıkış noktasına sadık kalarak sadece 36 saatliğine gerçekleştiriyoruz. Pandemiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıklarıyla beraber, ihtiyaçların bu dönemde ağırlıklı olarak e-ticaret kanalıyla karşılanacağını öngörüyoruz. Bu özel kampanya döneminde, GittiGidiyor üzerinden yapılacak alışverişlerde geçen yılın kampanyasına kıyasla 2 kat artış olmasını bekliyoruz.

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi: Yanıltıcı reklamlar ve gerçek olmayan indirimlerin önüne geçilmeli. Fiyatların kampanya dönemi öncesi yükseltilip, daha sonra sanki olandan daha fazla indirim varmış gibi gösterilmemesi için otomatik sistemler kuruldu. Şikayet mekanizmaları aktive edildi. Güven damgasının da geniş kapsamlı kullanıldığı bu yıl, tüketicilerin online alışverişe olan güveni arttı. İnsanlar COVID-19 ile birlikte her ihtiyaçlarını online’dan alabileceklerini gördü. Geleneksel perakendecilerin AVM ve sokak mağazalardaki kayıp cirosunu telafi etmek için dijital kanallara ağırlık verdiğine ve dijital stratejileri geliştirdiğine şahit oluyoruz. Bu da e-ticaretin hacmini daha da artırdı.

Related Digital CEO’su Sedat Kılıç: 11.11 ve Black Friday aslında aynı amaca sahip ama birbirine rakip olan günler. Black Friday’in dünyada farkındalığının daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. İndirim oranlarında pazaryerleri kendi ve satışçıların kâr paylarını en az yüzde 50 azaltarak son kullanıcıya indirim olarak yansıtıyor. Gerçek indirim oranları yüzde 15 ile yüzde 30 arasında.

Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli: 11.11’de tam anlamıyla rekor kırıldı. Altyapı hizmetini sağladığımız 9 bin e-ticaret sitesinin 11.11 haftası genel ciro eğilimlerinde, bir önceki ayın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 75 artış sağlandı. Kasım sonuna denk gelecek Black Friday’de ise pandeminin de etkisiyle daha yüksek bir satış hacmi bekliyoruz. Black Friday ve Siber Pazartesi ile beraber e-ticaret sektörü toplam ciro beklentimiz ise 10 milyar TL’yi aşması yönünde.

Dikkat edilmesi gereken ‘efsane’ noktalar

Serkan KOÇ / e-ticaret uzmanı

Alışveriş yapmadan önce listenizi belirleyin, ihtiyacınız olmayan ürünlerden uzak durun. Önce fiyat yükseltilip sonra indirimli gibi gösterilen ürünler için Akakce.com, Cimri.com, Epey.com gibi sitelerde ürünün fiyat geçmişini bulabilirsiniz. Bu sayede önce fiyat yükseltip sonra fiyat düşürülmüş mü farkına varabilirsiniz. Firmalar gramajı düşürerek kendilerini ucuz gösterme yoluna gidebiliyor. Mutlaka gramajını kontrol edin. Sponsorlu ürün kavramı: Online alışveriş siteleri ve fiyat karşılaştırma sitelerinde satıcılardan ek ücretler alınarak fiyatları pahalı olsa dahi üst sırlarda yayınlayabiliyorlar. Bu sebeple karşınıza çıkan ilk ürünü hemen almayın. Alacağınız ürünü mutlaka sitede aratın. 1 alana 1 bedava ve yüzde 50 indirimli ürünleri takip edin. Yine aynı ürünleri tek adette alırsanız daha uygun fiyata gelebiliyor. Bunu kontrol edin. Kargo ücreti dahil veya hariç karşılaştırmasına mutlaka dikkat edin. Fiyat düşüşlerinin mantıklı olup olmadığını araştırın. 500 TL’lik bir ürün 50 TL’ye düşmez.

Her kampanyanın ‘Cuma’sı başka

ABD’den doğarak dünyaya yayılan Black Friday’e İslamiyet’te kutsal gün olması nedeniyle ‘ kara cuma’ denilmesi tercih edilmedi, bu nedenle özel indirim gününe çok farklı isimler veriliyor. ‘Süper Cuma’, ‘ Şahane Cuma’, ‘ Çılgın Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’ ve ‘Efsane Cuma’ bunlar arasında. Bu tarz farklı isimler verilen alışveriş festivalinde birçok ürüne indirim uygulanarak tüketicilere fırsatlar sunuluyor. Bu isimlerin yanına Modanisa ‘Bereketli Cuma’yı eklerken, Passo uygulaması da ‘Biletli Cuma’ adını koydu.

Türkiye’de kasım ayı kampanya dönemi oldu

Bekarlar günü olarak 11.11, 11 1 yani 11 Kasım’da Alibaba tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıklayarak bir günde dünya çapında 74 milyar dolar satış olduğunu belirtti. Türkiye’de bu yıl 11 Kasım kampanyaları 3-4 gün sürdü, 27 Kasım olan Black Friday kampanyaları ise 22 Kasım’da başladı. Dünyada halen “Singles Day”, “Black Friday”, “Cyber Monday” olarak tek gün olarak kampanyalar yapılıyor olsa da, Türkiye’de artık “Kasım ayı kampanya dönemi” olarak değerlendirmek gerekecek. Araştırmalara göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 38’i ücretsiz kargo gönderimi olmayan bir yerde alışveriş yapmaktan vazgeçti.