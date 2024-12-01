'Efsane' indirimlere dikkat: Alışverişte acele eden yandı

İnternet üzerinden alışveriş giderek yaygınlaşırken, dolandırıcılar da sahte internet siteleri ile vatandaşı tuzağa çekmeye çalışıyor. Kasım indirimlerine dikkat çeken uzmanlar, kopya sitelere karşı uyarıyor.

Olağan dışı rakam ve indirime dikkat

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi İlker Korkmaz, özellikle vergi dönemlerinde, vergi ödemelerinin yapıldığı sitelerin kopyalandığını belirterek vatandaşları uyarıyor. Mesaj yolu ya da sosyal medya aracılığıyla gelen davetkar indirimlere de dikkat çeken Korkmaz, "Piyasa değeri 2 bin lira olan bir şeyi, 100 liraya görünce hiç düşünmeden o linke tıklayabiliyoruz." dedi, olağan dışı rakam ve indirimlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Oltalama taktiği

Finansal işlerde, gerçek fiyat analizi yaparak karar verilmesi gerektiğini belirten Korkmaz, "İtibarlı siteleri kullanmak bir avantaj ama dolandırıcılar da bu itibarlı sitelerin sahtesini yapmaya çalışıyor. Bu oltalama taktiği olabilir" dedi.

'HTTPS'yi görmeden işlem yapmayın'

Arama motorlarında görünen HTTP ve HTTPS kavramlarına dikkat çeken Korkmaz, "HTTPS güvenli iletişimi sağlar. Finansal bir işlem yapacaksak adres çubuğunda HTTPS'yi görmek lazım. Çok hızlı hareket etmeyelim. İmla hataları var mı? Tuhaf, amacı dışında şeyler çıkıyor mu? Bunlara bakmak lazım” diye konuştu.

Acele eden yandı

“Saldırganlar, en hızlı, en çabuk ‘ben kaçırmayayım' mantığına yönelmeye çalışıyor” diyen İlker Korkmaz, alışverişte aceleci davranmamaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.