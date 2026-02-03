Efsane yatırımcı Ray Dalio'dan kritik uyarı: Dünya sermaye savaşının eşiğinde

Efsane yatırımcı Ray Dalio, küresel ekonominin tehlikeli bir eşikten geçtiğini, jeopolitik gerilimler ve kırılgan sermaye piyasaları nedeniyle dünyanın bir sermaye savaşına yaklaştığını söyledi.

'Henüz savaşın içinde değiliz ama çok yakınız'

Dalio, ticaret ambargoları, sermaye piyasalarına erişimin engellenmesi ve borç ilişkilerinin baskı unsuru olarak kullanılmasıyla paranın giderek bir silaha dönüştüğünü ifade ederken, "Henüz savaşın içinde değiliz ama çok yakınız. Karşılıklı korkular, sermaye savaşına girilmesini kolaylaştırabilir" dedi.

Son dönemde ABD ile Avrupa arasındaki gerilimlere de dikkat çeken Dalio, özellikle ABD dolarına bağlı varlıklara sahip Avrupalı yatırımcıların yaptırım riski taşıdığı endişesinin arttığını ifade etti. Aynı şekilde ABD'nin de sermayeye erişim konusunda karşılıklı bir kaygı içinde olabileceğini vurguladı.

Fiili sermaye kontrolleri

"Sermaye çok önemli ve bugün dünyanın birçok yerinde fiili sermaye kontrolleri görüyoruz" diyen Dalio, bunun bir dönüm noktası olduğuna işaret etti. Tarihsel olarak bu tür dönemlerde döviz ve sermaye kontrollerinin devreye alındığını, merkez bankaları ve devlet varlık fonlarının da buna hazırlık yaptığını hatırlattı.

Dalio, geçmişte sermaye savaşlarının genellikle büyük çatışmalar öncesinde ortaya çıktığını belirterek, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı öncesinde Japonya'ya uyguladığı yaptırımları örnek gösterdi. Benzer bir sürecin bugün ABD-Çin ilişkilerinde ya da ABD ile Avrupa arasındaki sermaye bağımlılığı tartışmalarında da görülebileceğini dile getirdi.

'Altın, kötü zamanlarda benzersiz bir performans sergiliyor'

Altın ve gümüşe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dalio, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen altının güçlü bir çeşitlendirme aracı olmaya devam ettiğini, altının son bir yılda ciddi yükseliş kaydettiğini, zirveden geri çekilmesinin ise yatırımcıları yanlış sorular sormaya ittiğini ifade etti.

Dalio'ya göre asıl soru, "Altın alınmalı mı?" değil, portföyün ne kadarının altına ayrılması gerektiği olmalı. "Altın, kötü zamanlarda benzersiz bir performans sergiliyor. İyi zamanlarda daha zayıf kalabilir ama güçlü bir sigorta ve çeşitlendirme aracıdır," dedi.

Öte yandan altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma sinyalleri görülürken, Dalio altının güvenli liman olma özelliğinin kısa vadeli fiyat hareketleriyle sorgulanmaması gerektiğinin altını çizdi.