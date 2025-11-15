Efsane yatırımcı Warren Buffett'ın yeni yatırımı belli oldu!

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, Apple hisselerini azaltırken Google'ın ana şirketi Alphabet'te 4,3 milyar dolarlık hisse satın aldı. Yeni hisse alımı Berkshire’ın en büyük onuncu pozisyonu oldu.

Bu alım efsanevi yatırımcının yıl sonunda emekliliğe hazırlanırken yaptığı son büyük yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Google’ın ana şirketi Alphabet’teki yeni pozisyon, Berkshire’ın portföyündeki en büyük onuncu hisse yatırımı oldu. Bu hamale, yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketler yerine uzun vadeli hisse senetlerini tercih eden Buffett’ın geleneksel yatırım anlayışından bir miktar sapma olarak görülüyor.

Apple satışları hızlansa da en büyük pozisyon olmayı koruyor

Öte yandan Buffett, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 11 milyar dolar değerinde 42 milyon Apple hissesi sattı.

Böylece üçüncü çeyrekte Berkshire’ın Apple pozisyonu 61 milyar dolar seviyesine geriledi. Buna rağmen Apple, Berkshire’ın portföyündeki en büyük hisse olmaya devam ediyor.

Buffett, 2016’da başladığı Apple yatırımında 2023–2024 döneminde hisselerinin üçte ikisinden fazlasını satarak büyük kazançlar elde etmişti.

Berkshire portföyü teknoloji ağırlıklı değil

Apple ve son yatırımAlphabet dışında, Berkshire’ın en büyük pozisyonları arasında büyük teknoloji şirketleri bulunmuyor.

Üçüncü çeyrekte değişmeyen diğer büyük yatırımlar arasında American Express, Bank of America ve Coca-Cola yer alıyor.

Alphabet yatırımı rağmen Berkshire, çeyrek boyunca hisse senedi piyasasında net satıcı olmaya devam etti. Üçüncü çeyrekte 6 milyar dolardan fazla hisse satan şirket, son üç yılda toplam 184 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Bu yıl Apple hisseleri yaklaşık yüzde 12 yükselirken, Alphabet yüzde 45 artış gösterdi ve 2025’in en iyi performans gösteren teknoloji hissesi oldu.