Efsane yatırımcı Warren Buffettt son hissedar mektubunu yazdı: CEO'luk görevini bırakıyor

Warren Buffett, yıl sonunda CEO’luk görevinden ayrılmaya hazırlanırken son hissedar mektubunu yazdı.

Efsane yatırımcı mektubunda, Berkshire Hathaway hissedarlarına şirkette kalmalarını tavsiye etti.

95 yaşındaki Buffett, halefi Greg Abel’e tam destek verdiğini belirterek büyük bir hissedar olarak şirkette kalacağını da açıkladı.

Sessizlik dönemine giriyor

Buffett, yazdığı son hissedar mektubunda, Abel’in artık iletişimi devralacağını ve kendisinin “sessizliğe çekileceğini” ifade etti.

Berkshire hisselerindeki son düşüşleri önemsemeyen Buffett, 63 yaşındaki Abel’in beklentilerini fazlasıyla karşıladığını ve yatırımcı güveni kazandıkça performansının daha iyi anlaşılacağını söyledi.

Yıllık hissedar mektuplarını Abel yazacak

"Greg’den daha iyi bir CEO, danışman, akademisyen ya da kamu görevlisi düşünemiyorum" diyen Buffett, Abel’i "büyük bir yönetici, yorulmak bilmeyen bir çalışan ve dürüst bir iletişimci" olarak tanımladı.

Abel, bundan böyle Berkshire’ın yıllık hissedar mektuplarını yazacak ve genel kurul toplantılarına liderlik edecek. Buffett ise başkan olarak kalacak ve hissedarlarla iletişimini Şükran Günü döneminde sürdürecek.