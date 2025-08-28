Efsane yatırımcı Warren Buffett'tan Japonya yatırımı! Mitsubishi ve Mitsui’deki hisselerini artırdı

Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Mitsubishi ve Mitsui & Co.’nun hisselerindeki payını artırarak Japon şirketlerine yönelik pozisyonunu güçlendirdi.

Mitsubishi, yaptığı açıklamada ABD’li yatırımcının bir iştirakinin, Mitsubishi’deki oy hakkı bazındaki payını Mart ayında yüzde 9,74’ten yüzde 10,23’e çıkardığını belirtti. Ayrıca Mitsui de Berkshire Hathaway’in şirketteki hissesini artırdığını duyurdu.

Mitsui sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada “Bu ek alımı, şirketimize duyulan güven ve itimadın bir göstergesi olarak görüyoruz. İleride iş portföyümüzü daha da güçlendireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Sözcü, Berkshire’ın oy hakkı bazında yüzde 10’nun üzerine çıkmadığını da ekledi. Bloomberg verilerine göre, Berkshire’ın Mitsui’deki payı Mart ayı itibarıyla yüzde 9,82 seviyesindeydi.

Buffett'ın Japonya'nın 5 büyük şirketinde hissesi var

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Buffett’ın şirketinin, Japonya’nın beş büyük ticaret şirketi Mitsubishi, Mitsui, Marubeni Corp., Itochu Corp. ve Sumitomo Corp.’da hisseleri bulunuyor.

Bu şirketlerin faaliyet alanları ise somon çiftçiliğinden yurt dışında petrol ve doğalgaz faaliyetlerine, market zincirlerinden diğer pek çok sektöre kadar uzanıyor.

Buffett, Shosha olarak da bilinen bu ticaret şirketlerindeki yatırımlarını ilk defa 2020’de açıklamıştı. Şirketler, Buffett’ın ilgisinden yarar sağlarken son yıllarda da hissedar getirilerine daha fazla odaklanmaya ve portföylerini çeşitlendirerek doğal kaynaklar gibi oynaklık seviyesi yüksek sektörlere olan bağımlılıklarını azaltmaya yönelmişlerdi.