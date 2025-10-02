Efsane yatırımcı Warren Buffett'tan son üç yılın en büyük satın alması!

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, Occidental Petroleum'un petrokimya birimi OxyChem'i 9,7 milyar dolar nakit karşılığında satın almak için bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bu anlaşma, Berkshire'ın 2022 yılında sigorta şirketi Alleghany'yi 11,6 milyar dolar karşılığında satın almasından bu yana yaptığı en büyük satın alma olacak.

Occidental'ın hisseleri, açıklamanın ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,4 değer kazandı.

OxyChem, su arıtma, sağlık ve diğer ticari kimyasallar üretiyor.