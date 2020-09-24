EGD'den DÜNYA'ya 4 ödül

24 Eylül 2020

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkılarıyla Alternatif Bank, Yıldız Holding, Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda ve Turkcell’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreni pandemi nedeni ile hibrit online şeklinde sahiplerini buldu. Ödül töreni İTO’nun Eminönü’ndeki binasında sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi. Zoom üzerinden canlı yayınlanan törene sadece ödül alan gazeteciler, jüri üyeleri, sponsorlar, EGD ve İTO’nun yönetim kurulları katıldı.

“Ekonomi aktörlerinin hayata tutunmasını sağladınız”

Törende konuşan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “COVID-19 salgını, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 12 yıldır kesintisiz olarak düzenlediği bu ödül töreninin bu sene gecikmesine sebep olsa da yapılmasına engel olamadı. Bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum” dedi. Ekonomi gazetecilerinin pandeminin zorlu şartlarına rağmen toplumu aydınlatmada ve üretimin çarklarının işlemesini sağlamada itici güç olduğunu belirten Avdagiç, “Çok güzel haberler yaptınız. Haberlerinizle üreticinin, KOBİ’lerin, tüccarların, üretimin parçası olan aktörlerin hayata tutunmasını sağladınız” diye konuştu.

Köşe Yazarı -Rüştü Bozkurt- DÜNYA

“Elimde olsa bu yıl bütün ekonomi gazetecilerine ödül verirdim”

Avdagiç, dünyanın büyük bir sınav verdiği bu süreçte gazetecilere büyük görevler düştüğünü aktararak, şunları kaydetti: “Benim elimde olsaydı, bu yıl ekonomi basınında görev alan tüm gazetecilere ödül verirdim. Çünkü korona günlerinde çalışarak, ekonomiyi yönlendirerek, sizler bunu hak ettiniz." Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmayı kapasitesi ve teknolojisiyle hak ettiğini vurgulayan Avdagiç, “Türkiye’nin İtalya’dan Çin Seddi’ne uzanan coğrafyada, ‘üretim gücü ve verimliliği en yüksek ülke’ olarak konumlanacağından zerre kadar şüphemiz yok. Yatırımlarda, lojistik tercihlerinde önemli değişiklikler olmaya başladı. ‘Üretimin en ucuz olduğu yere konumlanma’ stratejisi değişecek. Yerli üretimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedarik zincirinde en doğru yerdeyiz. Coğrafi lokasyon avantajımıza yüklenmemiz şart” değerlendirmelerini yaptı.

Nezih Demirkent Özel Ödülü- Kerim Ülker

DÜNYA (Söz Veren Çok, Yatırım Yapan Yok)

“Belki de binlerce insanın hayatının kurtulmasına vesile oldunuz”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da yaptığı konuşmada, “Pandemi sürecinde basın yayın kuruluşlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ekonomi gazetecilerini çatısı altında toplayan EGD çok önemli bir misyona imza attı. Gerçekleştirdiği etkinliklerle bir yandan ekonomi gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlarken, diğer yandan da mesleğe gönül verenleri motive ediyor” dedi. Ülkesi ve milleti için çalışan şirketlerin yaptıkları işleri anlatmasında birincil iletişim kaynağının medya organları olduğunu ifade eden Erkan, “Bu bakımdan bizlerin sesi olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Bu süreçte salgına karşı kamuoyunu aydınlatırken, doğru bilgiyi yayarak belki de binlerce insanın hayatının kurtulmasına vesile oldunuz" diye konuştu. Yerli ve milli teknolojilerin yanı sıra veri güvenliğine de son derece önem verdiklerine vurgu yapan Erkan, şöyle devam etti: “Yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diyoruz ve buna göre yatırım yapıyoruz. Son olarak Ankara’da Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak bu alanda ülkenin en büyük veri işletmecisi olduk. Yakın zamanda Çorlu’daki veri merkezinin de devreye girmesiyle bugüne kadar veri merkezi yatırımlarımız 2 milyar lirayı aşmış olacak."

Esen Salihoğlu Özel Ödülü- Veysel Ağdar

DÜNYA (Konkordatoda 3 Mahkeme 3 Ayrı Karar)

“Yeni döneme ekonomi yayıncılığını adapte ediyoruz”

Pandemi sürecinde ekonomiyle ilgili buluşmaları sürdürdüklerini, yaptıkları online toplantılarla ekonomideki gelişmeleri üyeleri ve kamuoyuna aktardıklarını anlatan EGD Başkanı Celal Toprak ise yaptığı konuşmada, “EGD olarak online toplantılara önderlik yaptık, aynı zamanda ekonomi yayıncılığını dijitale taşıdık. Çeşitli mecraları kullanarak ‘ekonomide kal’ çalışmasını yaptık. Şimdi de bu ödül töreninde bir ilki deniyoruz. Hibrit bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda üyemiz, EGD dostu bizi zoom üzerinde takip ediyor. Ödül alan arkadaşlarımızla buradayız. Pandemi sürecinde kurallara uyarak ekonomiyi hep gündemde tutmaya çalışıyoruz. Yeni döneme ekonomi yayıncılığını adapte ediyoruz" ifadelerini kullandı.

12. EKONOMİ BASINI BAŞARI ÖDÜLLERİ GECESİ’NDE ÖDÜL KAZANAN İSİMLER:



Ekonomi Haberi (Yazılı Basın) - Emre Eser- Hürriyet (Akbil Öğretim Fakültesi!)



Ekonomi Haberi (Tv) - Ceren Dilekçi- Bloomberg Ht Tv (Chatham House Başkanı Jim O’neill )



Ekonomi Haberi (İnternet) **Sinan Sayrugaç Anısına - Rahim Ak- www. haberturk.com.tr (Milyonerler Borsaya Döndü)



Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Orhan Orhun Ünal- Yeni Şafak (Güzel Ve Çirkin)



Köşe Yazarı - Serpil Yılmaz - Sözcü



Ekonomi Programı (Televizyon) - Özlem Doğaner - A Para (Paranın Yönü)



Ekonomi Programı (Radyo) - Serhat Ayan- (Rs Fm )



Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) - Olcay Büyüktaş- Cumhuriyet (800 Milyon Kadın Taciz Mağduru)



Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın)- Utkucan Akkaş- Ege Telgraf (Tarımın Büyümesi İçin Yeni Toprak Haritası Şart)



Jüri Teşvik Ödülü-Gökhan Ergöçün- Anadolu Ajansı (Türkiye, Buğdayda Kurak Seneler İçin Hazırlık Yapmalı)



Namık Ahıska Özel Ödülü -Sayime Başçı- Sözcü (Kaçak Rakının Vergi Kaybı 1.5 Milyar Dolar) / İbrahim Acar- Sabah (Hayatımız Coin Oluyor)



Bülent Yardımcı Özel Ödülü- Ayşegül Küçükkurt – Para Dergisi (Tüketiciyi Ham Yaptı) / Önder Çelik- Türkiye (Dönerde Gıda Terörü Bitiyor)



Barış Bektaş Özel Ödülü/ Ömer Temur- Türkiye ( Yapay Zeka Sen Aylan Bebek Çekebilir Misin?)