EGD'den Dünya'ya iki ödül

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) İstanbul’da düzenlediği geleneksel Yeni Yıl Buluşması, ekonomi basını ile iş dünyasını bir araya getirdi. Etkinlikte doğru, güvenilir ve nitelikli haberciliğin önemi vurgulanırken, mesleğe uzun yıllar emek veren gazeteciler de ödüllendirildi.

Sabancı Holding ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşma; Bacacı Yatırım Holding ve Hepsiburada ana sponsorluğunda, CarrefourSA’nın silver sponsorluğu ile Hedef Portföy ve Momentum İletişim’in katkılarıyla düzenlendi. Organizasyon, iş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Toplantıya, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe başta olmak üzere sanayi, ihracat, perakende ve ticaret dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ekonomi basını ile iş dünyası, sektörlerin gündemini aynı masada değerlendirme fırsatı buldu.

Gecede, DÜNYA Gazetesi TV Yayın Yönetmeni Hande Eğilmez Eniş’e, DÜNYA Gazetesi YouTube TV ile ekonomi medyasına sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Eniş, ödülünü İDDMİB Başkanı Güven Karaca’dan aldı.

Bir diğer ödül ise DÜNYA Gazetesi İstihbarat Şefi Nurdoğan Arslan Ergün’e verildi. Meslekte 20. yılını dolduran Ergün’e, ekonomi gazeteciliğine sunduğu katkılar nedeniyle mesleki onur plaketi takdim edildi. Ergün’ün plaketini İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz sundu.