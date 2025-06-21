EGD'nin Ekonomi Basını Başarı Ödülü DÜNYA Gazetesi'nin
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin kazananları törenle açıklandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı. Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da ekonomi basınına tebrik mesajlarını yolladı. Törende DÜNYA Gazetesi de ödül aldı. Yazılı basında “En İyi Haber ve Araştırma” dalında ödül “Altını kaçak vurdu” haberiyle Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’e verildi. “Dijitalde En İyi Haber” ise “Türk-Alman İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ Odatv’ye konuştu: Almanya’nın bize ihtiyacı var” başlıklı haberiyle Oda TV’den Can Özçelik’e verildi. Osman Arolat Yılın Yazarı Ödülü'nün sahibi ise Türkiye Gazetesi ve Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin yazarı Celal Toprak oldu. “Sanayici spotta umut arıyor” haberiyle Dünya Gazetesi’nden Nurdoğan Aslan Ergün, Bülent Yardımcı Özel Ödülü’ne layık görülürken, Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü Sözcü’den Caner Yıldırım’a verildi.
“Ekonomi dünyanın gidişatına istikamet veriyor”
İTO Başkanı Avdagiç, ödül alan gazetecileri yürekten kutladığını belirterek, “Aslında yıl boyunca ortaya koydukları performans sebebiyle tüm ekonomi gazetecileri ödülü hak ediyor. Dolayısıyla bugün ödül kazanan dostlarımız, bana göre bütün ekonomi muhabirleri adına bu ödülü alıyor” dedi. Avdagiç, “Ekonomi öyle güçlü alan haline geldi ki diğer tüm alanları belirliyor. Deyim yerindeyse dünyanın gidişatına istikamet veriyor. Bu yüzden ekonomiyi temsil eden sizler sadece ekonomi gazeteciliği yapmıyor, bir ülkenin siyasetten savunmaya tüm ufkunu çiziyorsunuz” diye konuştu.
“Doğru bilgiyle haberi yetiştirmek zorlaşıyor”
EGD Başkanı Hasan Arslan da ekonomi gazeteciliğinin toplumdaki hayati rolüne değinerek, yapılan işin ekonomi ile toplum arasında köprü görevi gördüğüne dikkati çekti. Kalabalık ekonomi servislerinin küçüldüğünü ve deneyimli gazetecilerin sektörden koptuğunu dile getiren Arslan, “Yeni kuşak gazetecilere bu alanda yetişme imkanı sunmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Dezenformasyonun ışık hızıyla yaygınlaştığı bir dönemde doğru bilgiyle haberi yetiştirmek zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.