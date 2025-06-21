EGD'nin Ekonomi Basını Başarı Ödülü DÜNYA Gazetesi'nin

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştiri­len törene, Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ile çok sayıda birlik ve der­nek başkanı katıldı. Törende, Tica­ret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da ekonomi basınına tebrik mesajlarını yolladı. Törende DÜNYA Gazetesi de ödül aldı. Yazılı basında “En İyi Ha­ber ve Araştırma” dalında ödül “Al­tını kaçak vurdu” haberiyle Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Yener Kara­deniz’e verildi. “Dijitalde En İyi Ha­ber” ise “Türk-Alman İş Konseyi Baş­kanı Mehmet Ali Yalçındağ Odatv’ye konuştu: Almanya’nın bize ihtiyacı var” başlıklı haberiyle Oda TV’den Can Özçelik’e verildi. Osman Aro­lat Yılın Yazarı Ödülü'nün sa­hibi ise Türkiye Gazetesi ve Türkiye'de İş Dünyası Dergi­si'nin yazarı Celal Toprak ol­du. “Sanayici spotta umut arıyor” ha­beriyle Dünya Gazetesi’nden Nur­doğan Aslan Ergün, Bülent Yardımcı Özel Ödülü’ne layık görülürken, Ba­rış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödü­lü Sözcü’den Caner Yıldırım’a verildi.

“Ekonomi dünyanın gidişatına istikamet veriyor”

İTO Başkanı Avdagiç, ödül alan gazetecileri yürekten kutladığını be­lirterek, “Aslında yıl boyunca orta­ya koydukları performans sebebiyle tüm ekonomi gazetecileri ödülü hak ediyor. Dolayısıyla bugün ödül ka­zanan dostlarımız, bana göre bütün ekonomi muhabirleri adına bu ödü­lü alıyor” dedi. Avdagiç, “Ekonomi öyle güçlü alan haline geldi ki diğer tüm alanları belirliyor. Deyim yerin­deyse dünyanın gidişatına istikamet veriyor. Bu yüzden ekonomiyi temsil eden sizler sadece ekonomi gazete­ciliği yapmıyor, bir ülkenin siyaset­ten savunmaya tüm ufkunu çiziyor­sunuz” diye konuştu.

“Doğru bilgiyle haberi yetiştirmek zorlaşıyor”

EGD Başkanı Hasan Arslan da ekonomi gazeteciliğinin toplumdaki hayati rolüne değinerek, yapılan işin ekonomi ile toplum arasında köp­rü görevi gördüğüne dikka­ti çekti. Kalabalık ekonomi servislerinin küçüldüğünü ve deneyimli gazetecilerin sektörden koptuğunu dile getiren Arslan, “Yeni kuşak gazetecilere bu alanda yetiş­me imkanı sunmak her ge­çen gün daha da zorlaşıyor. Dezenformasyonun ışık hı­zıyla yaygınlaştığı bir dö­nemde doğru bilgiyle haberi yetiştirmek zorlaşıyor” ifa­delerini kullandı.