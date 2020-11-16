Ege Bölgesi’nde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 153 oldu

Ege Bölgesi, 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde 15 milyar 79 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 9 milyar 858 milyon dolarda kaldı.

Türkiye, 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde 118 milyar 325 milyon dolarlık ihracata karşılık, 156 milyar 186 milyon dolar ithalat yaptı.

2020 yılının Ocak – Eylül döneminde Türkiye’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 75,8 oldu.

Ege Bölgesi, ihracatın ithalatı karşılama oranında Türkiye’nin iki katı başarıya ulaştı.

Ege Bölgesi, 2019 yılında 22 milyar 279 milyon dolarlık ihracat rakamına karşılık 13 milyar 743 milyon dolar ithalat yapmıştı. 2019 yılında Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 162 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Ege Bölgesi’nde tüm iller dış ticaret fazlası verdi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi illeri Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak, 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde dış ticaret fazlası vermeyi başardı. 2020 yılının 9 aylık döneminde Ege Bölgesi illerinden dış ticaret açığı veren olmadı.

İzmir, Ege Bölgesi’nin ihracatının yüzde 55’ini tek başına yaptı

İzmir, 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde, Ege Bölgesi ihracatının yüzde 55’ini tek başına yaparken 8 milyar 302 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. İzmir, söz konusu dönemde 6 milyar 174 milyon dolarda ithalat gerçekleştirdi. İzmir’in dış ticaret hacmi, 14 milyar 477 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 134 olarak kayıtlara geçti.

Manisa 1 milyar 125 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

Manisa, 2020 yılının 9 aylık döneminde 1 milyar 689 milyon dolarlık ithalatına karşılık, 2 milyar 813 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Manisa’nın dış ticaret hacmi 4 milyar 503 milyon dolar olurken, her 100 dolarlık ithalata karşılık, 167 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Denizli’nin dış ticaret hacmi 3 milyar doları aştı

Ege Bölgesi’nin ihracat sıralamasında uzun yıllardır üçüncü basamağın sahibi olan Denizli, 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde 1 milyar 972 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Denizli’nin ithalatı ise 1 milyar 67 milyon dolarda kaldı. Denizli’nin dış ticaret hacmi 3 milyar 40 milyon dolara ulaşırken, 905 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Denizli’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 185 oldu.

Aydın, 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde 147 milyon 360 bin dolarlık ithalata karşılık, 526 milyon 165 bin dolar ihracat yapmayı başardı. Aydın, her 100 dolarlık ithalata karşılık 358 dolar ihracat yaptı.

Balıkesir, 432 milyon 9 bin dolar dövizi ülkemize kazandırırken, 309 milyon 239 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Balıkesir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 140 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin sü ürünleri üretim ve ihracat merkezi Muğla 2020 yılının dokuz aylık döneminde 430 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, ithalatı 203 milyon dolar gerçekleşti. Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 212 olarak istatistiklerde yer aldı.

Mermerin başkenti Afyonkarahisar, 70 milyon dolarlık ithalata karşılık 265 milyon dolarlık ihracata imza attı ve yüzde 382’lik ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Ege Bölgesi şampiyonu oldu.

Uşak, 170 milyon dolar ihracat, 135 milyon dolar ithalat yaparken ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 130 şeklinde gerçekleşti.

Kütahya ise 63 milyon dolarlık ithalat yaparken, ihracatı 168 milyon dolara ulaştı. Kütahya her 100 dolarlık ithalata karşılık, 267 dolar ihracat yapmayı başardı.