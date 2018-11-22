Ege Ekonomik Forum'u başladı

22 Kasım 2018

Forumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Ekonomik Forumu'nun ilk toplantısına başbakan olarak katıldığını, orada yaptığı konuşmada 2017 sonundan itibaren küresel ekonomide toparlanma olacağını söylediğini, 2018'de tatmin edici bir seviye olmasa da küresel ekonomide bir toparlanmanın söz konusu olduğunu, bu yıl sonu itibarıyla küresel ticaretin 20 trilyon dolara yaklaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Forumun konu başlığının "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Değerlendirmeler" olarak belirlendiğini ancak küresel gelişmelerin mutluluk verici noktada olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Özellikle ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik alınan keyfi kararlar, zaten küresel iş dengesi çoktan beri bozulmuştu, dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya başladı. ABD'nin bölgemize yönelik, doğu komşumuza İran'a yönelik yaptırım kararı, Rusya'ya ve bu bölgeye ekonomiyi, döviz kurunu, doları kullanarak uyguladığı doğrudan ve dolaylı baskılar ve yaptırımlar bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir."

Dünyada gelişmiş ülkelerde daralma devam ederken onlar elde ettikleri zenginliği kaybetme endişesi yaşarken bizim içinde bulunduğumuz bölge ve doğuya doğru ışık daha da parlak şekilde yükselmeye devam ediyor. Dünyanın zenginlik merkezi 70'li yıllarda Amerika'ydı, 80'li yıllarda Avrupa'ydı, şimdi artık bizim bölgemize doğru geldi ve doğuya doğru gidiyor. Bu bir süreç. Geçmiş asırlarda zenginlik doğudan batıya hicret etti ve şimdi tekrar geri dönüyor. Giderken de gelirken de geçtiği yer Anadolu toprakları. Hem coğrafya olarak Avrupa ile Asya arasındayız hem de stratejik olarak kilit öneme sahip ülkeyiz."

Ekonomik sıkıntılar asla moralimizi bozmasın

Dünyanın çok hızlı değiştiğini Türkiye'nin bu değişimi yakalayamaması halinde geride kalacağını belirten Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Artık sürücüsüz arabaları konuşuyoruz. Sadece sürücüsüz arabaları değil, kaptanı olmayan gemiler var, robot teknolojileri var, 3 boyutlu yazıcılılar var ve sanal gerçeklik var. Nesnelerin iletişimi var, var oğlu var. Bütün bunlar hayal değil. Önümüzdeki 15 sene içerisinde uzmanların tahminine göre var olan mesleklerin yarısı ortadan kalkacak. Şaka değil. Eğer yerine gelecek mesleklere kendimizi hazırlamazsak, bizi ne bekliyor? Gelişen teknolojinin arkasına düşmüş bir ülke. Onun için birbirimizi yoran yıpratan konulara değil, ülkemizi daha da ileri taşıyacak konulara daha çok zaman ayırmamız lazım. Bilişim, yenilikçi teknolojiler, araştırma geliştirme, bunlar alın terinin yerine akıl terini yerine getiren yeni üretim şekli, yeni yaşam tarzı."

Amerikan Patent Dairesi Başkanı Charles Duell'in 1899'da yeni icat edilecek bir şeyin olmadığını söylediğini anlatan Yıldırım, "O günden bu günlere geldik. Bundan sonra gideceğimiz yerleri de öngörmemiz mümkün değil. Değişim ve gelişim kontrol edilemez bir noktaya geldi. Şu an bir çok olgu bizim dışımızda gelişiyor. Bu sürecin içinde olmalıyız." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002'de bu yana 3 kat büyüdüğünü hatırlatarak "Bu günlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar asla moralimizi bozmasın. Türkiye'miz bu sınamalardan çok geçti, hepsinden de yüzünün akıyla çıktı. Bu sıkıntılar da geçecek ve ülkemiz büyümeye, kalkınmaya milletimizin yüzünü güldürmeye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Zeybekci: Ticaret noktaları yeniden şekilleniyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci,"Değişen Küresel Ekonomik Sistemde Nasıl Doğru Konumlanabiliriz" başlıklı oturumunun açılışda konuştu.

Ege'nin ekonomik anlamda yeniden canlanması için desteklerin süreceğini ifade eden Zeybekci, Ege Denizi'nin batısını da kapsayacak şekilde toplantılara devam edeceklerini söyledi.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini, bugünün doğrularının yarın yanlış olabileceğini vurgulayan Zeybekci, "Ezberlediğiniz ekonomik, ticaretle ilgili bütün doğrular 3 sene içinde farklı bir noktaya geliyor. 1990'dan beri dünya yeniden yapılandırılırken ideolojik ve coğrafi savunma standartlarına göre değil, ekonomi, ticaret ve doğal zenginliklere göre yeniden yapılandırılıyor. Dünyanın ekonomi ve ticaret noktaları yeniden şekillendiriliyor." diye konuştu.

Gelişmekte olan ekonomilerin büyüyeceğini, Çin'in yüzde 6,5 civarında, Hindistan’ın ise yüzde 7,5'e yakın büyüyeceğini tahmin ettiğini aktaran Zeybekci, ekonomik sıkıntılar asla moralimizi bozmasınğını dile getirdi.

Dünyadaki enerji fiyatlarının 2018'de zirve yaptığına işaret eden Zeybekci, enerji maliyetlerin ise düşüşe geçeceğini belirtti.

Avrupa'da son günlerde değişimler olduğuna değinen Zeybekci, Euro bölgesinde 2018'deki büyüme bir önceki seneye göre bir tık aşağıda olacak. İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ilgili olarak da İngiltere AB'den ayrıldığı anda Türkiye serbest ticaret anlaşması imzalayacak. Daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması İngiltere ile gerçekleşecek." diye konuştu.

Kaynak: AA