Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakma hedefiyle 2020 yılını 'Sürdürülebilirlik Yılı' ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri, 'Sıfır Atık Belgesi' aldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre EİB, Sıfır Atık Projesine başladığı günden bu yana geçen 1,5 yıllık süreçte geri dönüşüm ve geri kazanım adına 26 adet ağaç, 2 bin 840 litre petrol, 500 kilogram hammadde, 50 litre biodizel, 44 metreküp su tasarrufu, 12 bin 800 Kwh enerji tasarrufu yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesine 1,5 yıl önce katıldıklarını, bu kapsamda gerekli olan Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurduklarını söyledi. Yapılan denetimlerden başarılı bir şekilde geçtiklerini kaydeden Eskinazi, Türkiye’de 'Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk ihracatçı birlikleri olduklarına dikkat çekti.

Öncelikle atık oluşumunda bilinçli davranılması, gereksiz atık oluşumunun önlenmesi hedefiyle hareket ettiklerini dile getiren Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri’nin sıfır atık ile ilgili çalışmaları uzun yıllara dayanıyor. 20 yıl önce yazışmalarımızı intranet sistemiyle elektronik ortama taşıdık. Üyelerimize yaptığımız sirkülerleri 20 yıldır e-posta yoluyla gönderiyoruz. Sıfır Atık Projesiyle birlikte oluşan atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanıma dönüştürülmesi yönünde sistemi hayata geçirdik.” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin bundan sonraki hedefinin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almak olduğunu dile getiren Eskinazi, şunları kaydetti: “En önemli hedefimizin bundan böyle üyelerimizin bu yöndeki farkındalıklarının geliştirilmesi, bu amaçla eğitimler düzenleyeceğiz, bünyemizdeki kadronun bu konudaki yetkinliklerini arttıracağız. Bu konuda ihracatçılarımızın ihtiyaç duyacağı finansman ve desteklerin ortaya konulması yönünde çalışmalara yoğunlaşacağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

EİB personelinin yüzde 10’u bisikletle işe geliyor

Kurum içi sürdürülebilirlik uygulamaları ve atık yönetim süreçleri hakkında bilgi veren Eskinazi, “Bisiklet kullanımını teşvik ettik. EİB hizmet binasında bisiklet park alanı ve giyinme alanı oluşturduk. Personelimizin yüzde 10’unun bisiklet ile işe gelmesini sağladık. Tehlikesiz atıkları kaynağında ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırdık. Tehlikeli atıkların (floresan, kartuş, atık yağ) ve tıbbi atıkları ayrıştırarak bertaraf firmalarına gönderdik. Elektronik ve elektrikli atıkları ayrı topladık, COVID-19 güvenli hizmet süreci kapsamında maske/eldiven atıklarının kontrollü bertarafa gönderilmesini organize ettik. Pil tüketimini azaltmak için kablolu fare kullanımına geçtik, kırtasiye malzemelerinin tekrar kullanımını sağladık. Su ve elektrik tasarrufu için tesisatlarımızı modernize ettik.” diye konuştu.