Ege İhracatçı Birlikleri’nden 214 noktaya ihracat

22 Eylül 2020

Küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen bu yılın ilk sekiz ayında Ege İhracatçı Birlikleri’nin 92 ülkeye ihracatını artırdığını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkeyi, Almanya, ABD, İngiltere, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, Rusya, İsrail ve Çin olarak sıraladı.

Eskinazi, yılın ilk sekiz ayında Almanya’ya 897 milyon dolar, ABD’ye 591 milyon dolar, İngiltere’ye 488 milyon dolar, İspanya’ya 407 milyon dolar, Hollanda’ya 402 milyon dolar, İtalaya’ya 439 milyon dolar, Fransa’ya 333 milyon dolar, Rusya’ya 219 milyon dolar, İsrail’e 209 milyon dolar ve Çin’e 182 milyon dolar ihracat yapıldığı bilgisini verdi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelere 2019’un Ocak-Ağustos döneminde 4 milyar 489 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Eskinazi, “2020’nin aynı döneminde bu rakam 4 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB’in toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 51,03 olarak kayıtlara geçti. Ortadoğu ülkelerine 1 milyar 119 milyon dolar, Amerika kıtasına 830 milyon dolar, Afrika ülkelerine 654 milyon dolar, Asya ülkelerine 560 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 427 milyon dolar, Serbest Bölgelere 140 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine 123 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine 102 milyon dolarlık ürün satıldı. Pandeminin etkilerinin bölgemizde sınırlı kaldığı rakamlarımızdan da anlaşılıyor. Türkiye’nin ilk 8 ayda ihracatında yüzde 12,6’lık, EİB’in ihracatında yüzde 6,4’lük daralma yaşandı. Yılın kalan dört ayında daha da yüksek rakamları göreceğiz.” şeklinde konuştu.

“Çeşitli endüstrilerde tedarik zincirleri yeniden yapılanmaya başladı”

İlk 8 ayda değer bazında en çok ihracat yapılan dördüncü ülke grubu olan Afrika ülkeleriyle ticaretin yüzde 13 artış gösterdiğine dikkati çeken Jak Eskinazi, Madagaskar ile yüzde 221, Mali ile yüzde 212, Kongo ve Fildişi Sahili ile yüzde 157, Zambia ile yüzde 129, Cibuti ile yüzde 87, Somali ile yüzde 56, Etiyopya ile yüzde 39 artış yaşandığını aktardı. Yanı sıra Haiti ile yüzde 691, Myanmar ile yüzde 103, Suriye ile yüzde 81 Umman ile yüzde 64 Filipinler ile yüzde 59 Libya ile de yüzde 42 ticaret artışı yaşandığını belirten Eskinazi, “Hem tarım hem sanayi sektörlerimizdeki ihracat, üretim endeksi, PMI endeksi gibi ekonomik göstergeler sektörlerimizin hızla toparlandığını gösteriyor. Çeşitli endüstrilerde tedarik zincirleri yeniden yapılanmaya başladı. Çok uluslu şirketlerin üretim tesislerini Çin’den başka coğrafyalara taşıyabileceği ihtimaller dahilinde. Dünya kendine yeni bir alternatif arıyor. Tek bir ülkeye güvenmenin risk ve zorluklarını herkes gördü. Kaliteli ürün gamı, insan gücü, üretim tabanı, Doğu ve Batı arasındaki geçit olarak konumu, lojistik avantajları Türkiye’yi öne çıkarıyor.” dedi.

"Dünyadaki toparlanma 1,5-2 yılı bulur"

Küresel ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Jak Eskinazi, en iyimser tabloda bile pandemi sonrası dünyadaki toparlanmanın 1,5-2 yılı bulabileceğini söyledi.

21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamaya doğru giderken uluslararası ilişkilerden ekonomiye, ticaretten iş yapış şekillerine kadar önümüzdeki yüzyıl boyunca birçok dengeyi kökten değiştirecek bir evreden geçildiğine dikkat çeken Eskinazi, şunları kaydetti:

“Çağın gerisinde kalan devletler sadece gelişememekle ve dünya yönetiminde söz sahibi olanlar arasına dahil olamamakla kalmayacak, rekabete de dayanamayacak. Geleneksel yöntemler hızlı bir şekilde maratonu kaybediyor. Pandemi kimilerine göre ciddi bir krizdi. Bize göre ise kreatif bir kırılmaydı. Sürecin bir numaralı gündem maddesi dijitale geçişte hızlı bir refleks gösterdik. Diğer gündem maddesi düşük karbon ekonomisiyle ilgili de çalışmalarımız uzun zamandır devam ediyor. Uzun vadede bu yaşananların küresel sistemdeki etkilerini iyi analiz edip akıllı ve kapsamlı politikaları hayata geçirirsek üretim ağımızı güçlendirme fırsatını yakalayabilir, ihracat menzilimizi daha da genişletebiliriz.”