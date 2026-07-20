Ege kimya sektörü ayrı birlik talep ediyor
Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER), Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya sektörünün uzun süredir gündemde bulunan Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kurulması talebini yineledi. Dernek, bölgedeki üretim ve ihracat kapasitesine rağmen sektörün ayrı bir ihracatçı birliği bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu dile getirdi.
EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, otomotivden sonra Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe İzmir ve Ege Bölgesi'nin önemli üretim üslerinden biri olduğunu belirtti. Gençer, Ege Bölgesi'nde kimya sektöründe ihracat yapan firma sayısının 3 bini aştığını, bunların 200'den fazlasının yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Bu verilerin, Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin kurulmasına ilişkin yasal kriterlerin karşılandığını gösterdiğini ifade eden Gençer, sektörün yaklaşık 15 yıldır bu talebi gündemde tuttuğunu kaydetti.
Gençer, Ege'de üretilen birçok sektör ürününün ihracat işlemlerinin farklı ihracatçı birlikleri üzerinden yürütülmesi nedeniyle bölgenin ihracat performansının resmi kayıtlara tam olarak yansımadığını savundu. Özellikle rüzgâr enerjisi ekipmanları üretiminde güçlü bir ekosisteme sahip olan İzmir'de ihracat kayıtlarının farklı birlikler üzerinden yapılmasının, Ege'nin ihracat verilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Gençer, kimya sektörünün kendi ihracatçı birliğine kavuşmasının bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.
EGEPLASDER, talebini Ege İhracatçı Birlikleri yönetimiyle yaptığı görüşmede de gündeme getirerek, Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin kurulmasına destek verdiğini açıkladı.