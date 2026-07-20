Ege kimya sektörü ayrı birlik talep ediyor

EGEPLASDER Yönetim Ku­rulu Başkanı Şener Gençer, oto­motivden sonra Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sek­törü olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe İzmir ve Ege Bölgesi'nin önemli üretim üslerinden biri olduğunu belirt­ti. Gençer, Ege Bölgesi'nde kim­ya sektöründe ihracat yapan fir­ma sayısının 3 bini aştığını, bun­ların 200'den fazlasının yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Bu verilerin, Ege Kimyevi Madde­ler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin kurulmasına ilişkin yasal kriterlerin karşılandığı­nı gösterdiğini ifade eden Gen­çer, sektörün yaklaşık 15 yıldır bu talebi gündemde tuttuğunu kaydetti.

Gençer, Ege'de üretilen bir­çok sektör ürününün ihracat iş­lemlerinin farklı ihracatçı bir­likleri üzerinden yürütülme­si nedeniyle bölgenin ihracat performansının resmi kayıtla­ra tam olarak yansımadığını sa­vundu. Özellikle rüzgâr enerji­si ekipmanları üretiminde güç­lü bir ekosisteme sahip olan İzmir'de ihracat kayıtlarının farklı birlikler üzerinden yapıl­masının, Ege'nin ihracat verile­rini olumsuz etkilediğini ifade eden Gençer, kimya sektörünün kendi ihracatçı birliğine kavuş­masının bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.

EGEPLASDER, talebini Ege İhracatçı Birlikleri yönetimiy­le yaptığı görüşmede de günde­me getirerek, Ege Kimyevi Mad­deler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin kurulmasına destek verdiğini açıkladı.