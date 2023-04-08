Ege Yapı, 26 milyon TL ile Missafir’in sistemine girdi

İlk etapta 26 milyon liralık yatırımla Missafir’in sistemine dahil olduklarını açıklayan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Bizim zaten mobilyalı kiralık dairelerimiz vardı. Bunu Missafir ile farklı bir boyuta taşıyoruz. Kademeli olarak yatırımlarımız artacak” dedi.

Dünyada seyahatin yönünün değiştiğini müşterilerin lokal çözümler aradığını söyleyen Kabadayı, “İnsanlar artık otelin dışında kendi yaşam alanını arıyor. Otellerden çok momentlere ilgi artıyor. Kiralama sektörü tüm dünyada hızla büyüyor” diye konuştu. Yaklaşık bir yıl önce Ege Yapı Teknolojik Girişimler AŞ’yi kurduklarını hatırlatan Kabadayı, “Bu yatırım bizim için önemli bir adım. Teknoloji startup’larına yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

Ev konaklaması denilince ilk akla gelen marka olmak istediklerini söyleyen Missafir’in kurucu ve CEO’su Mehmet Yüksel, bugün 26 milyon dolarlık bir değerleme rakamına ulaştıklarını, kademeli yatırımlarla hisse oranının artacağını belirtti. 28 melek yatırımcımız dışında Koç Üniversitesi’nin fonu ve Ege Yapı’nın katılımıyla 30 yatırımcıya ulaştıklarını kaydeden Yüksel, Türkiye dışında KKTC, Karadağ, Hırvatistan’da olduklarını iletti. Geçen yıl yüzde 1100 büyüme başarısı gösterdiklerini ve hedeflerinin iki yıl içinde Orta ve Doğu Avrupa’da büyümek olduğunu dile getiren Yüksel, “5 yıl içinde de dünyanın ‘en’ büyüğü olmak için koşuyoruz. Bu topraklardan çıkan büyük bir marka olacağız” dedi. Dünyada trendin ev kiralama sistemine kaydığını söyleyen Yüksel, “Biz otellerin rakibi değiliz, onların açığını kapatıyoruz. Otel markaları da bu sistemi tercih etmeye başladı” diye konuştu. Missafir olarak evlerini kısa, orta ve uzun vadeli kiraya vermek isteyen ev sahiplerine süreçteki tüm sorunları çözerek profesyonel tam destek sağladıklarını aktaran Yüksel, aynı zamanda daha fazla kazanç imkanı sunan bir girişim olarak nitelendirdi. Ev sahiplerinin gelirlerini stressiz bir şekilde maksimum seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Yüksel, “Küçük dokunuşlarla evlere yüzde 200’e kadar değer artışı sağlıyoruz. Portföyümüzde 2 bin 300 ev var” bilgisini verdi. Hizmet bedelini ev sahibinden aldıklarını açıklayan Mehmet Yüksel, bedelin misafirlere operasyon desteği sağlayan profil yönetiminde yüzde 15, tam yönetim modelinde ise yüzde 30 olduğunu belirtti. Sistemi kullanan kiracıların yüzde 80’inin yabancı olduğunu açıklayan Yüksel, bu dönemde en fazla Rus, İngiliz, Alman ve Ortadoğu vatandaşlarının ev kiraladığını belirtti. Yüksel’in verdiği bilgilere göre, Fransız ve İngiliz gibi Batılı misafirler Galata, Karaköy gibi bölgeleri, Arap misafirler ise daha çok Nişantaşı’nı tercih ediyor. Yüksel, sisteme dahil olan ev sahiplerinin de yüzde 25-30’nun yabancı vatandaşlar olduğunu iletti. Marka olarak 4.5 yıl önce sektöre girdiklerini hatırlatan Yüksel, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pazarın genişlediğini söyledi.

“Önerilerin % 85’ini alamıyoruz”

Mehmet Yüksel, “Bu sebeple portföye eklenmesi amacıyla çok fazla ev önerisi geliyor. Ev sahibinin tek başına yapamayacağı birçok alanda hizmetlerimiz de bulunuyor. Bu üst düzey hizmet ve yüksek getiri sebebiyle ekosistemimize eklenmek isteyen çok sayıda ev önerisi geliyor. Ancak şu anda gelen arzın yüzde 10-15’i ancak hizmete açıyoruz. Profesyonel kriterlerimiz, ev sahibi ve misafirlerimizin potansiyel beklentilerine uygun bakış açımız nedeniyle yüzde 85- 90’ını reddetmek durumunda kalıyoruz” dedi.