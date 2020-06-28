Egeli gıda ihracatçıları Çinli e-ticaret deviyle el sıkışmaya hazırlanıyor

28 Haziran 2020

Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Ege İhracatçı Birlikleri koordinasyonunda Çin’in en büyük e-ticaret platformu Alibaba Group’a ait Tmall Global’ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ile Çin’de e-ticaret için yeni fırsatlar ve iş birlikleri konuşuldu. Online düzenlenen konferansa Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Balsarı, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Mutlu, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve ihracatçı firmalar katıldı.

Gıda ihracatı son 1 yılda yüzde 62 arttı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, özellikle gıda sektöründe Çin’in en önemli hedef pazarlardan biri olduğunu, 2019’dan beri ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çin Şanghay’da 5-10 Kasım’da üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı’nın milli katılım organizasyonunu da bu yıl birlik olarak yapacaklarını açıklayan Celep, özellikle Çin’de girişte sınır ötesi e-ticaretin öneminin farkında olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda Birlik olarak Çin’in en büyük e-ticaret platformlarından Tmall Global ile yapılabilecek yeni ve kalıcı iş birliklerine de açık olduklarını açıklayan Celep, şöyle konuştu: "2018’de Çin’e 139 milyon dolar olan gıda ihracatımız 2019’da yüzde 62 artarak 226 milyon dolara ulaştı. 2020 yılının ilk 5 ayında ülkemizden Çin’e en çok gıda ürünü olarak fındık, defne yaprağı, kuru meyve, ayçiçek yağı ve deniz patlıcanı ihracatı yaptık. Ürün çeşitliliğini ve miktarlarını artırmamız gerekiyor. Diğer yandan, gıda sektörüne yönelik sanal fuar organizasyonu için hazırlıklara başladık. Bu organizasyonda da Tmall Global ile iş birliği yapabilirsek çok memnun oluruz. Tedarik zincirindeki kırılma bizim için bir irtifa kaybı değil, tetikleyici ve kreatif bir kırılma olacak. Gelecekte perakende satışın yerini almaya aday olan e-ticaret her yıl yüzde 30 büyüyen bir sektör. İnovasyon bireysel değil bir ekip işidir. Geleneksel ticarette sahip olduğumuz tecrübeyi ekip çalışması ve ekosistemin tüm oyuncuları bir araya gelerek hedef pazarlarımızdaki müşterilerin tüketim alışkanlıklarını, pazarı iyi araştırarak, stratejik düşünerek dijitale taşımalıyız.”

"Gıdada dijital dönüşüm Ege’den başlasın istiyoruz"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Mayıs ayında 54 Türk firmanın Çin’e peynir altı suyu tozu, peynir, süttozu, krema ve tereyağı ihraç etmesinin önünün açıldığını hatırlattı. Yerli üreticinin 6 milyar dolar ile dünyanın büyük süt ürünleri ithalatçılarından biri olan Çin pazarına girdiğine işaret eden Kızıltan, 2012’den bu yana sürdürdükleri çalışmaların sonuç verdiğini ve kanatlı ürünleri de Çin’e ihraç etmeye hazır olduklarını söyledi. İhracat için gerekli izinlerin alınma sürecinin bir an önce başlatılması talebinde bulunan Kızıltan, 18 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen Türkiye gıda sektörünün Ar-Ge’den inovasyona geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Gıda ihracatçılarının kazancını artıracak anahtarın dijitalleşme olacağını belirten Kızıltan, "Ülkemizin ekolojik yapısı, ürün çeşitliliği, coğrafi konum ve lojistik avantajları, belli ürünlerde özellikle gıda sektöründe dünyada ön sıralarda olmamız en önemli avantajımız. Güçlü olduğumuz bu sektörü dijitale taşırsak hızlı ve kolay bir şekilde adapte olabiliriz. Dijitalleşme sadece Çin’e değil tüm ülkelere yaptığımız ihracattan elde edilen gelirimizi de artıracaktır. 2021’de global e-ticaret pazarının 5 trilyon dolar olması öngörülüyor. Koronavirüs nedeniyle herkes online ticarete yöneldi. Bu yüzden bu hedefe beklenenden de erken ulaşılacak. Geleneksel satış yöntemleri artık rafa kalktı. Gıdada dijital dönüşüm Ege’den başlasın istiyoruz. Çağı yakalamak istiyorsak altyapımızı, ajandamızı, sermayemizi dijitale göre şekillendirmeli ve kendimizi yeniden yapılandırmalıyız” şeklinde konuştu.

"Ürünlerimizi dijitalle destekleyerek katma değerini artırabiliriz"

Dijitale geçiş için en uygun zaman olduğunu söyleyen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Balsarı ise şunları aktardı: “Müşterilerin gıda ihracatı yapmak için yeni ülkeler aradığı bu dönemi çağın ihtiyaçlarına uygun güncel bir pazar stratejisiyle lehimize çevirmeliyiz. Global bir satış ağı ürünün her zaman talep bulabilmesini sağlar. Firmalarımızın online pazar yerlerinde iyi iletişim kurarak, interneti iyi kullanarak, taleplere çevrimiçi ve hızlı bir şekilde çözümler üreterek cevap vermesi gerekiyor. Çin’e ihraç potansiyeli taşıyan zeytinyağı ve bazı tarım ürünlerini dijital kanallarla destekleyerek katma değerini yükseltebiliriz. Türkiye’nin ilk e ticaret verileri de ülkemizde online ticarete adaptasyonun ve farkındalığın yüksek olduğunu destekler nitelikte. 2019 yılı itibariyle ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu senenin ilk 5 ayında ise e-ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre ciddi bir ivme kazanmış durumda. Ocak-Mayıs döneminde yüzde 48 artarak 63,3 milyar lira oldu. Türkiye, gelişmiş ekonomisi, güçlü ulaşım ve lojistik ağı, nitelikli ve hızlı üretim ve iş gücünü inovasyonla birleştirdiğinde dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alacak.”

Platformda 25 binden fazla uluslararası marka yer alıyor

Tmall Global’ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ise Alibaba Group’un çoklu e-ticaret platformlarından oluştuğunu, bunlardan Tmall Global’in Alibaba Group’a ait Çin'deki en büyük B2C sınır ötesi e-ticaret platformu olduğunu söyledi. Platformda 92 ülke ve bölgeden 25 binden fazla uluslararası marka yer aldığını açıklayan Wang, aynı zamanda 5 binden fazla kategorinin olduğu bilgisini verdi. Pandemiyle birlikte online alışveriş ve tüketici bilinci arttığına işaret eden Wang, "Sağlık kategorimiz yüzde 70 büyüdü. İthal edilen gıdalar yüzde 40, içecekler yüzde 67, çikolata ise yüzde 416, çerezler de yüzde 73 büyüyen kategoriler arasında. Kahve çeşitleri ve ürünleri, bitkisel sütler, mumlar, az şekerli mısır gevrekleri, keçi sütü, chia tohumları ve deve sütüne de çok talep var. Safran, bal, Türk kuru kayısısı, lokum, çikolata, ambalajlama, hediye kutusu, çay, süt, yoğurt, keçi sütü ve deve sütü, dondurma, aromalı çaylar, kahve, bebekler için ceviz yağı, argan yağı, zeytinyağı da ihracatımızda potansiyeli olan ürünler arasında yer alıyor” dedi.