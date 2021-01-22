Egeli hazır giyimci 1,5 milyar dolar ihracat için dijitalleşecek

İZMİR - DÜNYA

Ege Bölgesi’nin hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta tanıtmak için AegeanHasApparel (AHA) markası ile tanıtım projesini başlatan EHKİB, 2021 yılında ABD ve İspanya’ya sanal sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi hedefliyor.

Pandemi döneminde sektörde yükselen trendleri yakından takip ettiklerini dile getiren EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Bu kapsamda yeni dönem stratejilerimizi sürdürülebilirlik ve dijitalleşme kavramları doğrultusunda planlıyoruz. Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte yılın ikinci yarısında hayatın normale dönmesi bekleniyor.

Dolayısıyla fiziksel faaliyetlerimizi ikinci yarı için kurgulamayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.Avrupa’da da seyahat engellerinin kaldırılmasıyla birlikte her yıl düzenli olarak milli katılım organize ettikleri Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı eylül edisyonu ile yine eylül ayında gerçekleşen Munich Fabric Start Sourcing Fuarı’nda yer almayı hedefl ediklerini anlatan Sertbaş, “İspanya, EHKİB olarak ihracatımızda 322 milyon dolarla birinci sırada yer alıyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ile İspanya’ya sanal sektörel ticaret heyeti düzenleyeceğiz. 2021’de önemli pazarlarımız arasında yer alan ABD pazarında da sanal heyetlerle aktif olmayı hedefl iyoruz” diye konuştu.