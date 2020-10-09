09 Ekim 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Egeli hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin yıldızı parlamaya başladı. Sezona tam kapasite ile giren ancak pandemi ile birlikte kapasite kullanımı yüzde 50’lere düşen sektörün morali, her geçen gün artan siparişlerle yükseliyor. Sektör temsilcileri, pandemiye rağmen bölgedeki firmaların kapasitelerini artırmasında; katma değerli ürünlerin maksimum altı haftada Avrupalı alıcıya ulaştırılmanın büyük rol oynadığına dikkat çekiyor. Ayrıca, Deloitte ve PwC gibi danışmanlık şirketleri vasıtasıyla Avrupalı ve Çinli firmaların Egeli firmaları analiz ettikleri, yakın bir gelecekte ortaklık, satın alma, ortak üretim ve pazarlama gibi iş modellerinin gündeme geleceği belirtiliyor.

Siparişlerin artmaya devam ettiğini söyleyen Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş’a göre bu gelişmeler, Avrupalı perakendecilerin sıkıntıları dile getirdiği bir ortamda Uzakdoğu’dan siparişlerin ülkemize yöneldiğini gösteriyor. Sertbaş, “Uzakdoğulu firmaların, sektöre ilgisini duyuyoruz. Ancak, somut bir satın alma, sonuçlanmış bir ortaklık konusunda bilgi sahibi değilim” dedi.

Post-COVID dönemine hazırlık

Söktaş Genel Müdür Yardımcısı Seyhan Aktemur, “Halen belirsizliğin hakim olduğu bir dönemdeyiz. Alıcılar, kısa dönemli siparişlere yönelirken, herkes Post-COVID dönemine hazırlık için uğraş veriyor. Avrupalı alıcılar Uzakdoğu yerine ülkemize ilgisini artırdı. Hatta, Pakistan’dan karşılanan siparişi firmamızdan karşılamakla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Yeni dönemin şifreleri kısa termin, hızlı servis. Sektör yeni döneme uyum sağlarken nakit akışı en çok zorlanılan konu” diye konuştu.

Maliyetle rekabet dönemi bitti

Dünyada, endüstride iş yapış biçimlerinin değiştiğine dikkat çeken Sun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, “Büyük alıcıların maliyeti gözeterek işlerini Asya’ya outsource etmesiyle üretim batıdan doğuya kay- Egeli hazır giyimciler Avrupa ve Çin’in radarında Temmuzdan itibaren artan siparişlerle kapasite kullanımı yüzde 70’lere çıkan Egeli hazır giyim ve konfeksiyoncular, Avrupalı ve Çinli firmaların radarına girdi. Sektör temsilcileri, Avrupalı ve Çinli firmaların Deloitte ve PwC gibi danışmanlık şirketleriyle ortaklık, satın alma gibi iş modelleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. mıştı” dedi. Pandemi ile birlikte “maliyeti aşağı çekelim, rekabet edelim” anlayışının sonunu herkesin gördüğünü belirten Ünlütürk, düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Avrupalı daha ucuz malları Uzakdoğu’dan alırken katma değerli ürünler için daha sık Türkiye’ye yönelecek. Sektörümüzde yeni döneme ayak uyduran firmalar öne geçecek. İşbirliği, ortaklık, satın alma teklifl erine muhatap olacak. Bunun için kurumsal yönetim, şeff afl ık, sürdürülebilir üretim teknikleri, dijital uyum gibi temel başlıkların hayata geçirilmesi önem kazanıyor.”

Sektöre ilgi artarak devam edecek

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay ise şunları söyledi: “Çin’den çıkış olacağı kesin. Ancak nasıl? Alıcıların yanıt aradığı soru bu. Türkiye ve Ege bu konuda öne çıkacak. Siparişlerin artışı bunun göstergesi. Bazı Afrika ülkeleri, Bangladeş, Vietnam, Kamboçya maliyet avantajı sunan seri üretimde öne çıkarken, katma değerli üretim ve hızlı teslim konusunda Türkiye’nin önü açılıyor. Bu gelişmelerden bağımsız olarak tedarik zincirinde ülkemizin öne çıkması için sektörün yatırım açısından cazibesinin artırılması gerekiyor. Bunun için dijital dönüşüm teşvik edilmeli. İş kanunu ile ilgili bazı katı düzenlemelerin esnetilmesi gerek. Örneğin, kreş açma zorunluluğu. Çalışan haklı olarak çocuğunu emin ellere bırakmak istiyor. Ancak, sanayicinin işi kreş açmak olmamalı. Devlet, yerel yönetimler bu konuda öne çıkmalı.”

Tasarım teşvikinde süre uzatımı çağrısı



Ege Bölgesi hazır giyim ve konfeksiyon sektör temsilcileri, tasarım teşviklerine de 3+2 olmak üzere toplam 5 yıl süreli pandemi ayarı istedi. 2015’te dönemin Ekonomi Bakanlığı uhdesinde uygulamaya konan, ardından Ticaret Bakanlığı’nın kullandırdığı tam adıyla Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği Türkiye’nin fasoncu ülke imajını yıkmakta büyük rol oynarken, tasarım desteğini ilk kullanan firmaların destekleme süresinin sonuna gelindi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Tasarım teşviklerinde pandemi nedeniyle yaşanan kesinti dikkate alınarak bir yıl süre ile uzatılması gerekiyor” dedi.



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkan Yardımcısı ve Farbe Tekstil sahibi Emre Kızılgüneşler ise pandeminin ülkemize tanıdığı avantajları kullanabilmek için sektörel desteklerin devamlılığının önemini vurguladı. Kızılgüneşler, “Hazır giyim ve konfeksiyona katkı sağlayan tasarım desteği bunlar arasında önem kazanıyor. 2015’te uygulamaya konan tasarım desteğinde süre 2020’de sona eriyor. Pandemi nedeniyle yaşanan kesintiyi de dikkate aldığımızda sektör ve ülke olarak tasarım desteğinin meyvelerini toplamamız için süre uzatımı gündeme alınmalı. Önerimiz bu desteğin iki yıl süre ile uzatılması” diye konuştu.