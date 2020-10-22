Egeli ihracatçılar yeni normalde ihracatı sanal gerçeklikle artıracak

22 Ekim 2020

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Genel Sekreter İ. Cumhur İşbırakmaz, Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve BBC, Eurosport, EA Sports, Fox, Canal+ gibi küresel oyunculara gerçek zamanlı görsel efekt teknolojisi sağlayan Zero Density firmasını ziyaret ederek, gelecekteki olası iş birliği olanaklarını görüştü.

Dijitalleşme adımlarının pandemi ile birlikte çok hızlandığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dijitalleşmeye en hızlı uyum sağlayan ihracatçı birlikleri olduklarını, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri düzenleme başladıklarını, sanal dünyanın sunduğu olanakları etkin bir şekilde kullanmak istediklerini ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak dijitalleşmeye yatırım yaptıkları bilgisini de veren Eskinazi, “Türkiye’nin ilk sanal fuarı Shoedex2020 Fuarı’nı iki kez gerçekleştirdik. Yine Türkiye’nin ilk sanal gıda fuarı The Fource’u 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenleyeceğiz. Bu etkinliklere katılacak firmalarımızın ürünlerini daha etkin bir şekilde tanıtmaları için sanal gerçekliği yoğun bir şekilde kullanmak istiyoruz. İhracatçı firmalarımızın ihraç ürünlerini pazarlamalarında sanal dünyanın olanaklarından daha etkin yararlanması için teknolojik altyapımızı güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

EİB olarak yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ihracatını arttırması ve ürettikleri teknolojinin üyelerimizce kullanılması amacıyla Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenmesi Derneği’ne kurucu üye olduklarını ifade eden Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı; Yazılım ve bilişim sektörümüzün dünyada hak ettiği yere gelmesi için bu sektöre özel dikilmiş destek mekanizmasına ihtiyaç var, bugün notlarımızı aldık konuyu Ticaret Bakanlığımıza aktaracağız.”

“Sizi 3 boyutlu dünyanın içine yerleştiriyoruz”

Dünya’nın en gerçekçi sanal stüdyolarını yaratan bir teknoloji şirketi olduklarını belirten Zero Density Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkan, artırılmış gerçeklik, yayıncılık, canlı etkinlikler, sanal pazarlama, sanal lansman, sanal konser ve e-spor gibi sektörler için yaratıcı çözümler sunduklarını dile getirdi.

Sanal stüdyonun, var olan bir alan olduğunu ancak kendilerinin oyun teknolojisini kullanarak yayıncılıkta 2016 yılında yeni bir soluk getirdiklerini anlatan Özkan, “36 ülkeye ihracat yapıyoruz ve her geçen gün müşteri sayımızı arttırıyoruz. Canlı sanal stüdyoya oyun motoru kullanımını ve kendi teknolojimizi ekleyerek rakibi olmayan Reality Engine ürünümüzü ortaya çıkardık. Ürünümüzün fotogerçekçiliği ve gerçek zamanlı olarak sizi yeşilden ayırıp 3 boyutlu dünyanın içine kusursuz olarak yerleştirmesi canlı yayınlarda eşi benzeri olmayan grafiklerle programcılık yapılmasını sağlıyor. Yurtdışındaki prestijli fuarlara katıldığımızda ziyaretçileri Türk bir firma olduğumuza ikna etmekte zorlanıyoruz. Ülkemizin teknoloji konusunda ulaştığı noktayı dışarıya daha iyi anlatacak tanıtım mekanizmaları yaratmalıyız” şeklinde konuştu.