Egeli STK’lar lobi için Ankara’da ofis açıyor

17 Eylül 2019

Ahmet USMAN

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD) ortaklığı ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen “Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi” projesinin açılış toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantının açılış töreninde konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, katılımcı demokrasilerde STK’ların bir işlevinin de vatandaş ile devlet arasında köprü rolü oynaması olduğunu dile getirerek, “AB destekli olarak hayata geçirdiğimiz bu proje 15 ay sürecek. Proje kapsamındaki kentler olan İzmir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da STK’larla anketler yoluyla durum tespiti yaptık. Şimdi yönetsel ve finansal sürdürülebilirliği sağlayacak stratejik planlama ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri vereceğiz. İlkini 2-4 Ekim’de Muğla’da başlatacağız” dedi.

Proje kapsamında ekim ayında Ankara’da bir ofis açacaklarını vurgulayan Sivri, “Bu ofisle bölgemizdeki STK’ların kamu ile ilişkilerini güçlendirerek karar alma sürecine katılımları konusunda destek olacağız. Ofisimiz bültenler ve raporlar hazırlayacak” diye konuştu.

DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu ise aynı coğrafyalardaki iş insanlarının kaygılarının ve sorunlarının genellikle birbirine yakın olduğunu belirterek, “Bunların çoğu yurt içi ve dışındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Yurt dışındaki dalgalanmaları çözmekte sıkıntı yaşıyoruz ama bizim etkileyebileceğimiz durumlar var. Süreklilik sağladığımız bir birliktelikle bu zorlukları daha kolay aşacağımız açık” görüşünü savundu.