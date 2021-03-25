Ege’nin gücüne ‘merhaba’

Tüm bölgelerden olduğu gibi Ege’den de ulusal basında en çok haber veren gazete DÜNYA, yeni bir yolculuğa çıkıyor.

“Ege büyürse, Türkiye büyür” diye çıktığımız bu yolda Ege iş dünyasının yeni platformu olmaya talibiz.

Bugün abonelerimizin gazetemizle alacağı EGE DÜNYA, inşaattan elektroniğe, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına hem Egelileri haberdar edecek hem de tüm Türkiye’yi Ege’den… Manisa, İzmir, Denizli, Kütahya, Aydın, Muğla, Uşak, Afyon’a hatta Balıkesir ve Çanakkale ile Ege’ye ‘Merhaba’ diyoruz!